Survivor2024: Παράλληλες στρατηγικές και ατομικές αποφάσεις

Έχοντας ήδη τρεις υποψήφιους στη λίστα των μονομάχων οι Κόκκινοι έχουν ανάγκη τη νίκη για να δημιουργηθεί η πιθανότητα μιας Μπλε αποχώρησης.
Δείτε το τρέιλερ
Ο τέταρτος αγώνας ασυλίας είναι γεμάτος ένταση και ανατροπές, με τις στρατηγικές να εξελίσσονται παράλληλα με το αγώνισμα.
Ο Γιάννης Περπατάρης και ο Γιώργος Γκιουλέκας αρνούνται να μπουν στα δεύτερα ματσαρίσματα θέλοντας να προστατέψουν τον εαυτό τους και να κάνουν οικονομία δυνάμεων. Η απόφασή τους επιφέρει ποινή στην ομάδα τους και ξεσηκώνει τους Κόκκινους οι οποίοι πίσω από αυτή την απόφαση βλέπουν τη στρατηγική του James.
Η δυσαρέσκεια μεταφέρεται και στο Συμβούλιο του νησιού. Στο επίκεντρο, η συζήτηση που είχαν την ώρα του αγώνα, ο James με τον Γιώργο Γκιουλέκα και τον Γιάννη Περπατάρη. Τι ακριβώς συμβαίνει με τους πρώην Μπλε; Υπάρχει όντως φωτιά εκεί που υπάρχει… καπνός;
Η ψηφοφορία αναδεικνύει τον τέταρτο μονομάχο σε ένα κλίμα άκρως πολεμικό…
