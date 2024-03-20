Survivor2024: Παράλληλες στρατηγικές και ατομικές αποφάσεις

Έχοντας ήδη τρεις υποψήφιους στη λίστα των μονομάχων οι Κόκκινοι έχουν ανάγκη τη νίκη για να δημιουργηθεί η πιθανότητα μιας Μπλε αποχώρησης.

Δείτε το τρέιλερ

Ο τέταρτος αγώνας ασυλίας είναι γεμάτος ένταση και ανατροπές, με τις στρατηγικές να εξελίσσονται παράλληλα με το αγώνισμα.

Ο Γιάννης Περπατάρης και ο Γιώργος Γκιουλέκας αρνούνται να μπουν στα δεύτερα ματσαρίσματα θέλοντας να προστατέψουν τον εαυτό τους και να κάνουν οικονομία δυνάμεων. Η απόφασή τους επιφέρει ποινή στην ομάδα τους και ξεσηκώνει τους Κόκκινους οι οποίοι πίσω από αυτή την απόφαση βλέπουν τη στρατηγική του James.

Η δυσαρέσκεια μεταφέρεται και στο Συμβούλιο του νησιού. Στο επίκεντρο, η συζήτηση που είχαν την ώρα του αγώνα, ο James με τον Γιώργο Γκιουλέκα και τον Γιάννη Περπατάρη. Τι ακριβώς συμβαίνει με τους πρώην Μπλε; Υπάρχει όντως φωτιά εκεί που υπάρχει… καπνός;

Η ψηφοφορία αναδεικνύει τον τέταρτο μονομάχο σε ένα κλίμα άκρως πολεμικό…

Πηγή: skai.gr

