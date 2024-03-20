Λογαριασμός
Survivor2024: Παράλληλες στρατηγικές και ατομικές αποφάσεις

Κυριακή έως Πέμπτη στις 21.00 στον ΣΚΑΪ με τον Γιώργο Λιανό

Survivor2024

Έχοντας ήδη τρεις υποψήφιους στη λίστα των μονομάχων οι Κόκκινοι έχουν ανάγκη τη νίκη για να δημιουργηθεί η πιθανότητα μιας Μπλε αποχώρησης.  

Ο τέταρτος αγώνας ασυλίας είναι γεμάτος ένταση και ανατροπές, με τις στρατηγικές να εξελίσσονται παράλληλα με το αγώνισμα. 

Survivor

Ο Γιάννης Περπατάρης και ο Γιώργος Γκιουλέκας αρνούνται να μπουν στα δεύτερα ματσαρίσματα θέλοντας να προστατέψουν τον εαυτό τους και να κάνουν οικονομία δυνάμεων. Η απόφασή τους επιφέρει ποινή στην ομάδα τους και ξεσηκώνει τους Κόκκινους οι οποίοι πίσω από αυτή την απόφαση βλέπουν τη στρατηγική του James. 

Survivor

Η δυσαρέσκεια μεταφέρεται και στο Συμβούλιο του νησιού. Στο επίκεντρο, η συζήτηση που είχαν την ώρα του αγώνα, ο James με τον Γιώργο Γκιουλέκα και τον Γιάννη Περπατάρη. Τι ακριβώς συμβαίνει με τους πρώην Μπλε; Υπάρχει όντως φωτιά εκεί που υπάρχει… καπνός; 

Survivor

Η ψηφοφορία αναδεικνύει τον τέταρτο μονομάχο σε ένα κλίμα άκρως πολεμικό…

Survivor

Survivor

