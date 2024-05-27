Ολοκληρώθηκε η περίοδος διαβούλευσης του Υπουργείου Παιδείας της Τουρκίας κι εγκρίθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που ονομάζεται «Ο αιώνας της Τουρκίας» στο οποίο «Η Γαλάζια Πατρίδα» εντάσσεται και θα περιλαμβάνεται στα σχολικά βιβλία της Τουρκίας .



Όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης, ήδη δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο όλο το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην ιστοσελίδα του υπουργείου.

Ειδικότερα, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα προβλέπει ότι στο μάθημα της Γεωγραφίας, στην 9η τάξη, θα «τονίζεται η σημασία των χαρακτηριστικών τοποθεσίας της Τουρκίας, θα συζητιούνται επίσης χάρτες που σχετίζονται με τη "Γαλάζια Πατρίδα" και την "Πατρίδα των Αιθέρων".

Επίσης, σύμφωνα με όσα έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του υπουργείου, σε αυτή τη διαδικασία «η αξία του πατριωτισμού να τονίζεται με τη συμπερίληψη του δικαιολογημένου αγώνα της Τουρκίας ενάντια σε αιτήματα που αγνοούν τα νομικά και γεωγραφικά δικαιώματά της στη Θάλασσα των Νησιών (σ.σ. Αιγαίο) και την Ανατολική Μεσόγειο. Να αναφέρεται η σημασία της Κύπρου για την Τουρκία και τον τουρκικό κόσμο».



Σε ό,τι αφορά τη 10η τάξη, το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα προβλέπει ότι «θα πρέπει να εξηγούνται «η "Γαλάζια Πατρίδα" (Μαύρη Θάλασσα, Μεσόγειος, Θάλασσα των Νησιών (σ.σ. Αιγαίο), Θάλασσα του Μαρμαρά}, οι λόγοι για τους οποίους η Τουρκία δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος στη Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας, τα δικαιώματά της στα διεθνή ύδατα σήμερα και στο μέλλον.

Επίσης μπορεί να διερευνηθεί το έργο ύδρευσης με την "ΤΔΒΚ". Οι πληροφορίες που συλλέγονται, οργανώνονται και αναλύονται. Αυτές οι πληροφορίες εξετάζονται στον χάρτη».

Στο ίδιο πλαίσιο, το πρόγραμμα του τουρκικού υπουργείου Παιδείας προβλέπει, επίσης, για τη 10η και 11η τάξη ότι θα πρέπει «να τονίζονται οι ιστορικοί δεσμοί και οι κοινωνικοπολιτισμικές σχέσεις της Τουρκίας με τα τουρκικά κράτη στο Τουρκεστάν και την ΤΔΒΚ. Σε αυτή τη διαδικασία, μπορούν να πραγματοποιηθούν εικονικά ταξίδια στις χώρες που εμπίπτουν στο πεδίο της καρδιάς και της διάδοσης του τουρκικού πολιτισμού. Με βάση τα ευρήματα που προέκυψαν, μπορούν να δημιουργηθούν ταξιδιωτικά/προωθητικά άρθρα και παρουσιάσεις που καλύπτουν αυτούς τους τομείς».



Πηγή: skai.gr

