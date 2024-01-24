«Ibelin»: Ντοκιμαντέρ για τη θετική πλευρά της σύγχρονης διαδικτυακής εμπειρίας

Το ντοκιμαντέρ «Ibelin» για τη θετική πλευρά της σύγχρονης διαδικτυακής εμπειρίας και τους δεσμούς που δημιουργούνται στο ίντερνετ, το οποίο έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Σάντανς απέκτησε το Netflix.

Η ταινία σε σκηνοθεσία του Μπέντζαμιν Ρι επικεντρώνεται στον Νορβηγό gamer, (παίκτη βιντεοπαιχνιδιών) Ματς Στιν, ο οποίος πέθανε από εκφυλιστική πάθηση, μυϊκή δυστροφία τύπου Duchenne σε ηλικία 25 ετών.

Σύμφωνα με την επίσημη περίληψη «οι γονείς του θρήνησαν τη μοναχική και απομονωμένη ζωή που πίστευαν ότι έζησε, όταν άρχισαν να λαμβάνουν μηνύματα από διαδικτυακούς φίλους σε όλο τον κόσμο».

To Netflix απέκτησε το «Ibelin», το οποίο, σύμφωνα με τον σκηνοθέτη του, τιμά την κοινότητα των gamer. Σε δηλώσεις του στο Variety πριν από την πρεμιέρα, ο Μπέντζαμιν Ρι είπε ότι ελπίζει το ντοκιμαντέρ να απεικονίζει την κοινότητα των βιντεοπαιχνιδιών με θετική χροιά.

Το ντοκιμαντέρ συνδυασμός βιντεοπαιχνιδιών και πραγματικής ζωής αποκαλύπτει κρυμμένες ιστορίες.

Η Ινγκβίλ Γκίσκε από το Medieoperatørene ήταν παραγωγός της ταινίας σε συνεργασία με το VGTV της Νορβηγίας.

Ο Ματς, όπως παρουσιάζεται στο ντοκιμαντέρ είχε περάσει πολλές ώρες online καλλιεργώντας ουσιαστικές σχέσεις μέσω της περσόνας του, τον «Ibelin Redwood», χαρακτήρα στο «World of Warcraft».

Η ταινία ταξιδεύει τους θεατές στο εύρος της περιπετειώδους διαδικτυακής ζωής του Ματς Στιν, μέσα από ανακατασκευασμένες στιγμές κινουμένων σχεδίων από το παιχνίδι του, αφηγήσεις από καταχωρίσεις από το ιστολόγιό του και συνεντεύξεις με ανθρώπους που τον γνώριζαν ως «Ibelin» και παρουσιάζει έναν άνθρωπο με περίπλοκη σκέψη και συναισθήματα, φιλικό, που έκανε πολλούς συμπαίκτες μέλη της κοινότητας να ανοιχτούν και είχε αντίκτυπο στη ζωή τους.

