Άλλο ένα από τα ωραία αγωνίσματα που έχουν κερδίσει μια θέση σε κάθε σεζόν του Survivor παρακολουθήσαμε στον τελευταίο αγώνα ασυλίας.

Οι παίκτες αναγνώρισαν τις κατασκευές και αμέσως αντιλήφθηκαν τι τους περίμενε, ενώ κάποιοι θυμήθηκαν και την Ανθή Σαλαγκούδη που τα είχε πάει εξαιρετικά.

Ο Σωτήρης Λαμάι, μόλις κατάλαβε τι πρέπει να κάνει, εξέφρασε την αισιοδοξία του, ότι θα τα πάει καλά.

Μέσα στο αγώνισμα ωστόσο ο Σωτήρης Λαμάι ηττήθηκε από τον Αλέξη Παππά, ο οποίος ήταν ζευγάρι με την Ασημίνα, και ήταν αυτός που πρωταγωνίστησε και στον τελευταίο πόντο δίνοντας τη νίκη στους Διάσημους.

Αφού τελείωσε ο αγώνας, ο Λαμάι επανέλαβε την πρότασή του στον Αλέξη Παππά, να αγωνιστούν οι δύο τους ένας εναντίον ενός, και να λύσουν έτσι τις διαφορές τους. Ο Γιώργος Λιανός, όπως έχει κάνει και στο παρελθόν, στην κόντρα Μαρτίκα - Καραγκούνια, είπε στους παίκτες ότι αν θέλουν μπορούν να το κάνουν. Σε αντίθεση όμως με τους περσινούς πρωταγωνιστές, ο Αλέξης Παππάς προτίμησε να μη σηκώσει το γάντι και να διατηρήσει την εικόνα του νικητή, έστω και με τη συνδρομή της Ασημίνας.

Στο Συμβούλιο του Νησιού που ακολούθησε οι Μαχητές πήγαν ηττημένοι και με την υποχρέωση να δείξουν ακόμα έναν προτεινόμενο προς αποχώρηση μετά τον Rob.

Ο παίκτης αυτός ήταν ο Σωτήρης Λαμάι, ο οποίος κατάφερε για διάφορους λόγους να δημιουργήσει ένταση στο συμβούλιο από νωρίς και να στρέψει τους συμπαίκτε τους εναντίον του.

