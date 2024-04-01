Survivor Sneak Preview: Τα αγόρια αναλαμβάνουν το μαγείρεμα

Οι προμήθειες έφτασαν στην καλύβα των Μπλε και τα αγόρια αναλαμβάνουν το μαγείρεμα!

Η αποστολή τους έχει στεφθεί με απόλυτη επιτυχία και πλέον ο Φάνης έρχεται σε δύσκολη θέση αφού σκέφτεται πως «Στην αρχή όλοι στηριζόμασταν στις μαγειρικές ικανότητες των κοριτσιών αλλά τώρα όλοι καταλαβαίνουμε πως δεν τις έχουμε καμία ανάγκη!»

Η Χρύσα από την άλλη πλευρά σχολιάζει την ενότητα που νιώθει στην ομάδα της και πως κάποιοι κατηγορούσαν τον James λέγοντας: «Ο James είναι ακόμα στην καλύβα και η καλύβα είναι τέλεια!»

