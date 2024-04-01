Στο σημερινό επεισόδιο οι διαγωνιζόμενες έπρεπε να παρουσιάσουν μια άρτια εικόνα με θέμα τη βραδινή έξοδο με flat παπούτσια.

Η παίκτρια που ενθουσίασε τους κριτές, και απέσπασε 4άρι από την Έβελυν Καζαντζόγλου, ήταν η Δήμητρα Ζαφ. με 11.5. Μόλις 0,1 βαθμός τη χώρισε από τη δεύτερη Casablanca.

Η Φωτεινή βρήκε την εμφάνιση της Νικολίνας μπερδεμένη και η διαγωνιζόμενη απάντησε πως απλά ήθελε να της βάλει άσο.

«Νιώθω ότι δεν μπορώ να ανταποκριθώ στον διαγωνισμό. Νομίζω ότι δεν σας αρέσω. Νομίζω ότι δεν έχω θέση εδώ», εξομολογήθηκε η Μπι κλαίγοντας, με τον Στέλιο Κουδουνάρη να ζητά να εξηγήσει τι εννοεί.

«Θέλω να ξεπεράσεις τον εαυτό σου, είναι διαγωνισμός», απάντησε ο κριτής.

Νωρίτερα είχε προκληθεί ένταση ανάμεσα στη Μπι και τη Ζέτα γιατί στην τελευταία δεν άρεσαν τα sneakers της Μπι και ήθελε άλλο φλατ παπούτσι.

Η Κατερίνα Καραβάτου σχολίασε τη βαθμολογία της Δομινίκης στη Δήμητρα Μπ. «Άμα είχες βάλει 1... Κάπου ώπα».

Ο Στέλιος Κουδουνάρης ανέφερε στη Δομινίκη πως η εικόνα της δεν ήταν διαγωνίσιμη και πως δεν έχουν τίποτα να συζητήσουν.

Η Ζέτα λίγο πριν το τέλος αισθάνθηκε αδιαθεσία και αποχώρησε από το πλατό.

Δείτε την πασαρέλα των κριτών και της παρουσιάστριας:

Δείτε την πασαρέλα των διαγωνιζομένων:

