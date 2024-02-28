My Style Rocks στον ΣΚΑΪ: Αποχώρησε οικειοθελώς η Αμίνα – Νικήτρια η Ζέτα

Οι υποψήφιες προς αποχώρηση Φωτεινή και Ηρώ, παρέμειναν στον διαγωνισμό μόδας, καθώς νωρίτερα η Κατερίνα Καραβάτου είχε ανακοινώσει την οικειοθελή αποχώρηση της Αμίνας στο My Style Rocks στον ΣΚΑΪ.

Η νικήτρια της εβδομάδας ήταν η Ζέτα.

Οι κριτές αποφάσισαν να μην φύγει κάποια παίκτρια καθώς, η Αμίνα ενημέρωσε πως δεν μπορεί να συνεχίσει στο My Style Rocks για προσωπικούς λόγους.

Η διαδικασία εξελίχθηκε κανονικά, με τις τρεις τελευταίες διαγωνιζόμενες, βάσει βαθμολογίας, να είναι υποψήφιες προς αποχώρηση. Έτσι, η Φωτεινή, η Ανδριάννα και η Ηρώ αφέθηκαν στην κρίση των διαγωνιζομένων και των κριτών. Τα κορίτσια ‘’έσωσαν’’ την Ανδριάννα.

Έτσι, Φωτεινή και Ηρώ πήγαν μπροστά από την κριτική επιτροπή για να αποφασίσει ποια παίκτρια θα παραμείνει. Η ανατροπή έγινε και οι κριτές αποφάσισαν να μείνουν και οι δυο, καθώς αποχώρησε η Αμίνα και η διαγωνιζόμενη που θα μπει την επόμενη εβδομάδα θα την αντικαταστήσει.

Η νικήτρια της εβδομάδας και εκείνη που κέρδισε τα 2.500 ευρώ ήταν η Ζέτα, καθώς συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία 59.5.

Στο διαγωνιστικό κομμάτι, οι διαγωνιζόμενες κλήθηκαν να εμφανιστούν με looks maximal luxury.

Ο Στέλιος Κουδουνάρης είπε στην Ηρώ πως είναι ακατάλληλη η εμφάνισή της για τα Ποσειδώνια.

Η εμφάνιση της Νικολίνας θύμισε στη Φωτεινή κάποια άλλη παρόμοια εμφάνισή της.

Ο Στέλιος Κουδουνάρης σχολίασε στη Νικολίνα: «Αυτά τα μαλλιά είναι χάλια, καταστρέφουν την εικόνα. Βαριέμαι».

Η Μπι ανέφερε: «φυσικά και τα κορίτσια ζηλεύουν που έχω έναν τόσο πλούσιο σύζυγο».

Η Ζέτα είπε πως νομίζει πως έχει δημιουργηθεί μια κλίκα, ανάμεσα στις Casablanca, Μπι, Ηρώ και Ανδριάννα.

Η Φωτεινή δεν συμφώνησε με την κριτική των κοριτσιών καθώς ανέφερε χαρακτηριστικά: «η εικόνα μου είναι για 5άρι, τα έχω συνδέσει όλα τέλεια».

Δείτε την πασαρέλα των κριτών:

Δείτε την πασαρέλα των διαγωνιζομένων:





Πηγή: skai.gr

