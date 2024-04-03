Survivor: «Απάνθρωπο και άνανδρο αυτό που κάνει ο James», λέει η Ασημίνα

Απάνθρωπο και άνανδρο χαρακτηρίζει η Ασημίνα, στο αποψινό επεισόδιο του Survivor στον Σκάι, τον τρόπο συμπεριφοράς του James.

Μιλώντας στην κάμερα, εξηγεί πως δεν έχει ξυπνήσει με καλή διάθεση καθώς όλη τη νύχτα προσπαθούσε να σκεφτεί και να επεξεργαστεί τι μπορεί να έχει πει ενδεχομένως έκανε τον συμπαίκτη της να αναφερθεί αρνητικά για το πρόσωπό της.

Σχολίασε πως ο James χτυπάει πάντα στον πόνο των άλλων.

«Μπορεί σωματικά να δείχνω μεγαλόσωμη και δυνατή και τέλος πάντων να με βλέπουν όλοι ως έναν δυνατό άνθρωπο αλλά σίγουρα μέσα μου είμαι πάρα πολύ ευαίσθητη», είπε χαρακτηριστικά τονίζοντας πως εφόσον θίγονται οι ηθικές αξίες που έχει λάβει από την οικογένεια της, δεν γίνεται να μην απαντήσει.

Πηγή: skai.gr

