«Ο Μονομάχος»: Βάζουν γερά θεμέλια για τη νίκη! - Δείτε τρέιλερ

Ο Κωνσταντίνος Χωριανόπουλος, αφού παίρνει τα χρήματα που συγκέντρωσε ο προηγούμενος Μονομάχος, αφήνει τη θέση 85 και κάθεται δίπλα στον Χρήστο Φερεντίνο.

Ο Κωνσταντίνος Χωριανόπουλος μπαίνει για ακόμα ένα απόγευμα στην αρένα του Μονομάχου

«Ο Μονομάχος»

Με τον Χρήστο Φερεντίνο

Φερεντίνος

Ο Κωνσταντίνος Χωριανόπουλος μπαίνει για ακόμα ένα απόγευμα στην αρένα του Μονομάχου, βρίσκεται απέναντι σε 9 ενεργούς αντιπάλους και με μία βοήθεια στη φαρέτρα του. Στη δεύτερη ερώτηση, την ενεργοποιεί και μένει με έναν αντίπαλο, τον Μπάμπη Λευκιμιάδη, από τον οποίο χάνει...

Μονομάχος

Αφού παίρνει τα χρήματα που συγκέντρωσε ο προηγούμενος Μονομάχος, αφήνει τη θέση 85 και κάθεται δίπλα στον Χρήστο Φερεντίνο. Ο εργολάβος οικοδομών βάζει τα δικά του γερά θεμέλια για να αντιμετωπίσει τους 100 αντιπάλους του και με τα κέρδη να κάνει δώρο στη δεύτερη σύζυγό του ένα ταξίδι – σαφάρι στην Αφρική.

μονομάχος παίκτης

Δείτε το trailer:

Πηγή: skai.gr

