Της Διονυσίας Ζαπατίνα

Η είδηση μαθεύτηκε τη Δευτέρα με την εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου να αποκαλύπτει ότι οι συγγενείς του αείμνηστου και πολύ δημοφιλή ηθοποιού Κώστα Βουτσά που έφυγε από τη ζωή στις 26 Φεβρουαρίου του 2020, είναι ανάστατοι διαπιστώνοντας ότι ο τάφος του στο Α’ Νεκροταφείο είχε πάθει σοβαρές ζημιές με τα μάρμαρα να είναι ολοκληρωτικά κατεστραμμένα.

Μάλιστα η αδερφή του ηθοποιού, Νίτσα Σταματοπούλου, εμφανίστηκε αναστατωμένη για το τι συνέβη. «Ήταν ιεροσυλία αυτό που έγινε, είναι δυνατόν να σπας τον τάφο ενός ανθρώπου, όποιος κι αν είναι αυτός» είπε, μεταξύ άλλων.

Πιο ψύχραιμες οι δύο από τις τρεις κόρες του πήραν θέση και μίλησαν για τις απρόσμενες ζημιές.

Συγκεκριμένα, η Σάντρα Βουτσά, η κόρη του Κώστα Βουτσά από τον γάμο του με την Έρρικα Μπρόγιερ, μιλώντας στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα είπε: «Όταν γίνονται εκταφές, πολλές φορές μπορεί να γίνουν ζημιές στους διπλανούς τάφους. Οι οποίες ζημιές συνήθως αποκαθίστανται με την καινούργια ταφή. Δεν είναι κάτι τρομερό.

Δεν πηγαίνω στον τάφο του πατέρα μου, γιατί δεν μπορώ να πάω! Δεν αντέχω να πάω. Δεν θέλω να συνειδητοποιήσω ότι εκεί είναι ο πατέρας μου και έτσι τον σκέφτομαι σαν να είναι κάπου αλλού».

Ανάλογη ήταν και η στάση της Θεοδώρας Βουτσά, της μίας από τις δύο κόρες που απέκτησε ο αγαπημένος ηθοποιός από τον γάμο του με τη Θεανώ Παπασπύρου.

Από τη Σιγκαπούρη όπου κατοικεί μόνιμα έκανε ένα ποστ στο προσωπικό της προφίλ στο Facebook γράφοντας:

«Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους για το ενδιαφέρον σας για τον μπαμπά και την τελευταία του κατοικία.

Η εξήγηση είναι απλή. Έκαναν εκταφή στους διπλανούς τάφους και έγινε ένα ατύχημα. Μιλήσαμε με τον κο Καρανικόλα, τον Διευθυντή Δημοτικής Περιουσίας και με τον κο Κυτίδη, τον υπεύθυνο του Α Κοιμητηρίου, και μας εξήγησαν ότι όλα θα φτιαχτούν άμεσα. Είναι όλοι ευγενέστατοι και στέκονται δίπλα μας. Η μητέρα μου, Θεανώ, είναι ήδη εκεί με τον μαρμαρά που έφτιαξε τον τάφο και θα τα διορθώσουν όλα. Σας ευχαριστούμε πολύ για το ενδιαφέρον και την αγάπη. Με εκτίμηση Θεοδώρα Βουτσά»

Πηγή: skai.gr

