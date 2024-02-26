Survivor 2024: Εμαθα πως εκτός από κακόψυχος, είμαι μισογύνης, λέει ο Τζέιμς

Την αντιπάθεια που έχει η Ασημίνα Χατζηανδρέου, στο πρόσωπό του, σχολίασε στο αποψινό επεισόδιο του Survivor στον Σκάι ο Τζέιμς Καφετζής.
Η Ασημίνα του είπε πως «έχει εμμονή και πρόβλημα με τις γυναίκες».
«Το μοναδικό μου πρόβλημα με τις γυναίκες είναι ότι μου αρέσουν πολύ», της είχε απαντήσει.
«Είναι βαριά η κούπα. Έχουμε βρει κάτι βότανα και φτιάχνουμε ένα είδος τσάι και χθες έμαθα πως εκτός από κακόψυχος, είμαι και μισογύνης. Έτσι είπε η Ασημίνα. Δεν ξέρω από πού έβγαλε αυτό το συμπέρασμα, αλλά στην υγειά της», είπε ο Τζέιμς
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.