Το SURVIVOR, το απόλυτο παιχνίδι επιβίωσης επιστρέφει με παρουσιαστή τον Γιώργο Λιανό την Κυριακή 07 Ιανουαρίου στις 21.00 στον ΣΚΑΪ.

Ας γνωρίσουμε καλύτερα τους 20 παίκτες που βρίσκονται ήδη στον Άγιο Δομίνικο:

Ομάδα διάσημων:

Μαρία Αντωνά

Ηλικία: 34 ετών

Ιδιότητα: Ραδιοφωνική παραγωγός - Παρουσιάστρια

Η επιτυχημένη ραδιοφωνική παραγωγός, δημοσιογράφος και παρουσιάστρια είναι ζευγάρι με τον ποδοσφαιριστή Άρη Σοϊλέδη, φιναλίστ του Survivor 2022. Η σχέση της με τον αθλητισμό περιλαμβάνει βάρη, τρέξιμο, ισομετρικές ασκήσεις και λάστιχα. Κατεβαίνει στη Δομινικανή Δημοκρατία «ετοιμοπόλεμη», με θετική διάθεση και με στόχο να μας συστήσει τον πραγματικό της εαυτό.



Χρήστος Βολικάκης

Ηλικία: 35 ετών

Ιδιότητα: Παγκόσμιος Πρωταθλητής Ποδηλασίας

Γεννήθηκε και ζει στον Βόλο. Άρχισε να ασχολείται με την ποδηλασία όταν ήταν 8 ετών και τίποτα δεν ήταν τυχαίο, καθώς πρόκειται για «οικογενειακή υπόθεση». Μεγαλώνοντας, πέρασε στο Παιδαγωγικό Τμήμα του Βόλου, αλλά δεν συνέχισε τις σπουδές του καθώς κέρδισε τον Παγκόσμιο Τίτλο στην ποδηλασία. Κατέχει το αξίωμα του Υποπλοίαρχου στο Πολεμικό Ναυτικό. Ποια είναι η μεγαλύτερη δυσκολία που πιστεύει πως θα αντιμετωπίσει; Η έλλειψη επικοινωνίας και επαφής με τον γιο του που είναι 18 μηνών, αλλά και τα ανίψια του. Έχει μάθει να μάχεται σκληρά, χάρη στην ποδηλασία, να αντέχει τις κακουχίες αλλά και τις σκληρές δίαιτες! Το μότο ζωής που θα τον ακολουθήσει και σε αυτό το ταξίδι είναι: «Δεν τα παρατάω ποτέ και δεν ξεχνάω ποιος είμαι».



Νίκος Γκάνος

Ηλικία: 40 ετών

Ιδιότητα: Τραγουδιστής

Η μεγάλη επιτυχία «Last Summer» του 2010 έκανε τον Νίκο Γκάνο γνωστό στο μουσικό κοινό της Ελλάδας. Παρόλο που λατρεύει τη μουσική, σπούδασε Πληροφορική και Προγραμματισμό Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, αλλά και 3D Animation. Η σχέση του με τον αθλητισμό ξεκίνησε σε παιδική ηλικία από το ποδόσφαιρο ενώ τα τελευταία χρόνια κάνει καλλισθενική γυμναστική. Εκείνο που δεν ξέραμε για εκείνον είναι ότι έχει κάνει μαθήματα ζαχαροπλαστικής και δηλώνει «άρρωστος» με τα γλυκά. Ο ίδιος θεωρεί πως οι πολλές «τέχνες» που κατέχει θα τον βοηθήσουν τόσο στην κατασκευή της καλύβας, όσο και με το μαγείρεμα του φαγητού της ομάδας. Αυτό που θα τον δυσκολέψει, εκτός από τη συμβίωση, είναι το θέμα του φαγητού, αφού δεν τρώει ψάρια ή θαλασσινά!



Σάββας Γκέντσογλου

Ηλικία: 34 ετών, Καβάλα, Πρώην ποδοσφαιριστής

Ιδιότητα: Πρώην ποδοσφαιριστής

Κατάγεται από την Καβάλα. Έγινε γνωστός και αγαπήθηκε από το κοινό λόγω της ενασχόλησής του με το ποδόσφαιρο, παίζοντας σε ομάδες της Α’ Εθνικής. Το μότο της ζωής του είναι ένα: «Never give up». Με αυτήν τη φράση στο μυαλό θα «προσγειωθεί» στις δυσκολίες του Survivor, τις οποίες έχει στόχο να ξεπερνάει καθημερινά. Η αγάπη του για τη φύση θα τον βοηθήσει στην καθημερινότητά του στην παραλία ενώ η ηρεμία του ως άνθρωπος, θα λειτουργήσει ενωτικά στην ομάδα. Αυτό που θα του λείψει όσο τίποτα κατά την παραμονή του στο νησί, είναι ο γιος του. Έχει, όμως, την απόλυτη συγκατάθεσή του και αυτό του δίνει το μεγαλύτερο κίνητρο για να φτάσει μέχρι το τέλος.



Κατερίνα Δαλάκα

Ηλικία: 31 ετών

Ιδιότητα: Πρωταθλήτρια Στίβου

Γεννήθηκε στο Μόναχο και ζει στην Αθήνα. Μεγάλωσε σε αθλητική οικογένεια με γονείς γυμναστές και ιδιοκτήτες σχολής τάε κβο ντο. Στα έξι της χρόνια την κέρδισε ο στίβος, μέσα από τον οποίο μετρά στο βιογραφικό της δεκάδες διακρίσεις. Η επιτυχημένη αθλήτρια έχει μεγάλη ιστορία στο Survivor. Συμμετείχε στο παιχνίδι επιβίωσης το 2018, επέστρεψε δυναμικότερα το 2019, όπου και κατάφερε να νικήσει, μπήκε στο Survivor All Star και τώρα, το «λιοντάρι» όπως την αποκαλούν, προσγειώνεται στον Άγιο Δομίνικο για τέταρτη φορά! Νιώθει πλέον… local και η επιστροφή στο παιχνίδι μοιάζει σαν επιστροφή στο σπίτι! Πρόσφατα, κυκλοφόρησε και τη δική της σειρά με αθλητικά ρούχα.



Κρίστη Καθαργιά

Ηλικία: 32 ετών

Ιδιότητα: Ψυχολόγος

Γνωστή ψυχολόγος με σπουδές στην Εφαρμοσμένη Ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο του Νορθάμπτον της Αγγλίας. Όνειρό της είναι να φτιάξει ένα εναλλακτικό - βιωματικό Γυμνάσιο και Λύκειο στη Θεσσαλονίκη από όπου κατάγεται, το οποίο να συνδέει τους μαθητές με τη φύση. Στο Survivor έρχεται με πολύ ανεβασμένη ψυχολογία και το ζήτημα της επιβίωσης αποτελεί μεγάλο προσωπικό στοίχημα. Αυτό που θα τη δυσκολέψει περισσότερο στο νησί είναι η καθαριότητα ενώ στο αγωνιστικό κομμάτι, θεωρεί πως το δυνατό της στοιχείο θα είναι ο στόχος. Φτάνοντας στο νησί θα της λείψει ο 8χρονος γιος της, Άκης. Θεωρεί πως θα προσφέρει την απαραίτητη χαλαρή νότα και καλή διάθεση στην καλύβα γιατί είναι cool και διαθέτει άφθονο χιούμορ!



Αλέξης Παππάς

Ηλικία: 37 ετών

Ιδιότητα: Ηθοποιός - Επιχειρηματίας

Ηθοποιός, επιχειρηματίας με δική του σειρά προϊόντων περιποίησης, και μοντέλο κατά το παρελθόν, επάγγελμα με το οποίο κατάφερε να ταξιδέψει σε πολλές χώρες του εξωτερικού και να συνεργαστεί με μερικά από τα διασημότερα brands της βιομηχανίας της μόδας. Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που φτιάχνει βαλίτσες για το Survivor. Έχει βρεθεί ξανά στον Άγιο Δομίνικο το 2021 και επιστρέφει δυναμικά φέτος, μιας και το παιχνίδι επιβίωσης γίνεται πιο στρατηγικό. Δηλώνει για άλλη μια φορά έτοιμος για τις δυσκολίες που πρόκειται να αντιμετωπίσει και το μότο του είναι… «ας αντέξει ο πιο δυνατός». Πριν φύγει για το τροπικό νησί του Δομίνικου δήλωσε ανυπόμονος να δει τις στρατηγικές των παικτών μετά τους νέους κανόνες του παιχνιδιού!

Παύλος Παπαδόπουλος

Ηλικία: 31 ετών

Ιδιότητα: Συγγραφέας

Έγινε γνωστός από τη συμμετοχή του στο τηλεοπτικό show «Power of Love». Τα τελευταία χρόνια έκανε επενδύσεις σε επιχειρήσεις εστίασης. Παράλληλα, έκανε μαθήματα δημιουργικής γραφής και πλέον έχει υπογράψει τα δύο πρώτα του βιβλία. Αυτό που θα τον δυσκολέψει περισσότερο είναι το θέμα υγιεινής και της καθαριότητας, ενώ εκείνο που θα του λείψει περισσότερο είναι η επικοινωνία με τον 12χρονο γιο του. Είναι νοικοκύρης στην καθημερινή του ζωή και υπόσχεται να προσφέρει στην ομάδα του από καθαριότητα μέχρι φαγητό! Με τον αθλητισμό άρχισε να ασχολείται σε ηλικία 8 ετών και η πρώτη του επαφή ξεκίνησε με την τέχνη του τζούντο. Παράλληλα, έπαιζε ποδόσφαιρο, ενώ έχει ασχοληθεί και με την πυγμαχία.



Όλγα Πηλιάκη

Ηλικία: 35 ετών

Ιδιότητα: Ολυμπιονίκης Ρυθμικής Γυμναστικής

Γεννήθηκε και ζει στην Αθήνα. Τριών ετών ξεκίνησε να κάνει μπαλέτο, ενώ στα επτά της χρόνια, μπήκε στη ζωή της, η ρυθμική γυμναστική. Στο βιογραφικό της μετρά πολλές διακρίσεις, με σημαντικότερη αυτή στους Ολυμπιακούς αγώνες του 2008 στο Πεκίνο. Εκτός από αθλήτρια, χορεύτρια και επιχειρηματίας, είναι και μητέρα δύο παιδιών. Αυτό που θα τη δυσκολέψει πολύ είναι η φροντίδα των μαλλιών της, αλλά και η πείνα. Φτάνει στον Άγιο Δομίνικο προετοιμασμένη, καθώς ο σύζυγός της, Στέλιος Χανταμπάκης, πρώην παίκτης του Survivor, της έχει κάνει ταχύρρυθμα μαθήματα για το στήσιμο της καλύβας και το άνοιγμα της καρύδας! Η υπόσχεση που έδωσε στον γιο της, Μανώλη είναι… να μην τα παρατήσει ποτέ!



Ασημίνα Χατζηανδρέου

Ηλικία: 24 ετών

Ιδιότητα: Sports Manager

Γεννήθηκε και ζει στην Αθήνα. Υπήρξε ποδοσφαιρίστρια της Α’ Εθνικής Κατηγορίας, Πανελλήνια Πρωταθλήτρια στίβου στα 200 μέτρα και πλέον είναι Sports Manager. Της αρέσει να φτάνει τον εαυτό της στα όριά του και σύμφωνα με την ίδια, είναι εξαιρετικά ανταγωνιστική. Αποτελεί το… «βουνό» του Survivor και επιστρέφει για τρίτη φορά στον Άγιο Δομίνικο (2022 και 2023) με δυνατή ψυχολογία και καθόλου άγχος. Της έχουν λείψει τα αγωνίσματα στους στίβους μάχης και εκεί ακριβώς θα τα δώσει όλα για το καλό της ομάδας της. Τι θα της λείψει περισσότερο από την Ελλάδα; Φυσικά, οι δικοί της άνθρωποι.

Ομάδα Μαχητών

Μαριλίνα Βακονδίου

Ηλικία: 30 ετών

Ιδιότητα: Glute Makeover Specialist

Δεν πρόκειται για μια απλή personal trainer! Η αγάπη της για το γυναικείο σώμα της έδωσε το κίνητρο να ασχοληθεί αποκλειστικά με την ενδυνάμωση γλουτών. Την αθλητική αυτή εξειδίκευση είναι αποφασισμένη να την κάνει γνωστή τόσο στην Ελλάδα, όσο και το εξωτερικό! Η ενασχόλησή της με τον αθλητισμό ξεκίνησε σε ηλικία τεσσάρων ετών ενώ υπήρξε και αθλήτρια ρυθμικής γυμναστικής για επτά χρόνια. Μπαίνοντας στο Survivor θέλει το τηλεοπτικό κοινό να «αισθανθεί» την ηγετική της παρουσία, δηλώνοντας ατρόμητη ακόμη και στις πιο δύσκολες συνθήκες! Οι δύσκολες αυτές συνθήκες, περιλαμβάνουν κυρίως, τα ενοχλητικά έντομα της Καραϊβικής, όπως υποστηρίζει η ίδια!

Άγγελος Γεωργουδάκης

Ηλικία: 21 ετών

Ιδιότητα: Αθλητής Πολεμικών Τεχνών

Κατάγεται από το Αίγιο και το αθλητικό παρελθόν του είναι πλούσιο και άκρως εντυπωσιακό. Κατέχει πτυχίο ναυαγοσώστη, έχει ασχοληθεί με την καλλισθενική άσκηση, την πυγμαχία, το krav maga, την ξιφασκία, την τοξοβολία και έχει ασχοληθεί και με τις καταδύσεις. Με την εμπειρία που του έδωσε η κατάταξή του στις Ειδικές Δυνάμεις, ως αμφίβιος καταδρομέας, θεωρεί πως τα παρκούρ του Άγιου Δομίνικου δεν θα τον δυσκολέψουν. Ο 21χρονος αθλητής πολεμικών τεχνών έχει κατακτήσει και τον τίτλο «Handsome Ambassador» στα Εθνικά Αντρικά Καλλιστεία του 2022, ενώ η ευαίσθητη πλευρά του βρίσκει διέξοδο… στα πλήκτρα του πιάνο!

Ανδριάνα Καγιά

Ηλικία: 29 ετών

Ιδιότητα: Aerial Performer

Έχει καταγωγή από το Αγρίνιο και κατάλαβε την αγάπη της για τον αθλητισμό σε μικρή ηλικία. Μόλις 13 ετών ξεκίνησε στίβο και κάποια χρόνια αργότερα αποφάσισε να διαγωνιστεί σε αγώνες bodybuilding/ fitness. Κατάφερε μάλιστα, να κατακτήσει την πρώτη θέση σε αγώνα bikini γυναικών. Παράλληλα, έχει ασχοληθεί με την ποδηλασία, το crosstraining, την καλλισθενική γυμναστική, αλλά και τη μεγάλη της αγάπη, την aerial yoga. Στο βιογραφικό της ξεχωρίζει το πτυχίο της Κοινωνικής Λειτουργού. Στις δραστηριότητες της συγκαταλέγονται η ενασχόληση της με το modeling και η συμμετοχή της σε διαγωνισμούς ομορφιάς. Είναι έτοιμη να ζήσει με πάθος την εμπειρία, ξεπερνώντας τη μοναδική δυσκολία, που πιστεύει ότι θα αντιμετωπίσει στο νησί… την έλλειψη ύπνου στην καλύβα!

Φάνης Μπολέτσης

Ηλικία: 27 ετών

Ιδιότητα: Business Development Manager

Το επιχειρηματικό δαιμόνιο του 27χρόνου Φάνη Μπολέτση εκδηλώθηκε από νεαρή ηλικία. Μόλις 18 ετών εγκατέλειψε την Ελλάδα για την πρωτεύουσα της Αγγλίας με στόχο να σπουδάσει Οικονομικά. Παίρνοντας το πρώτο του πτυχίο, η ακαδημαϊκή του πορεία συνεχίστηκε με μεταπτυχιακό στο Management Finance στο φημισμένο UCL. Στα 27 του πια, εργάζεται ως Business Development Manager στις επιχειρήσεις που διατηρεί η οικογένειά του. Είναι λάτρης των ομαδικών αθλημάτων παίζοντας, ποδόσφαιρο σε ημιεπαγγελματικό επίπεδο, beach volley και polo ενώ τα καλοκαίρια επιδίδεται μανιωδώς σε καταδύσεις! Δεν έχει μάθει να συμβιβάζεται και δηλώνει πανέτοιμος να φέρει πολλές νίκες στην ομάδα των Μαχητών!

Δώρα Νικολή

Ηλικία: 46 ετών

Ιδιότητα: Καθηγήτρια Αγγλικών

Πολυπράγμων, υπερδραστήρια, ακούραστη, δυναμική, αγωνιστική και όπως δηλώνει η ίδια, κανένας άντρας δε μπορεί να την ξεπεράσει στις χειρωνακτικές εργασίες! Γεννήθηκε στην Αυστραλία, αλλά μετακόμισε στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, σε ηλικία επτά ετών. Καταπιάστηκε με πολλά και διαφορετικά επαγγέλματα, αλλά πλέον εργάζεται ως καθηγήτρια αγγλικών, ενώ παράλληλα διατηρεί το δικό της κατάστημα ειδών βάπτισης και γάμου. Είναι μητέρα τεσσάρων παιδιών και έρχεται στο Survivor για να αποδείξει ότι δεν υστερεί σε δύναμη και αντοχή από κανέναν άλλον μαχητή! Διατηρεί το καλογυμνασμένο σώμα της, παίζοντας μπάσκετ σε τοπικές ομάδες. Καμία δυσκολία στο νησί δεν μπορεί να την φοβίσει, γιατί έρχεται με δυναμισμό να αποδείξει τις ικανότητές εντός… και εκτός παρκούρ.



Γιάννης Περπατάρης

Ηλικία: 34 ετών

Ιδιότητα: Αγρότης

Μεγαλωμένος στη Βόρεια Εύβοια, λατρεύει τη φύση και απασχολείται ως αγρότης, φροντίζοντας καλλιέργειες στρεμμάτων με ελιές. Παράλληλα, διατηρεί επιχείρηση cafe. Τα αθλήματα που τον συγκινούν είναι απαιτητικά και στοχεύουν στην ενδυνάμωση της φυσικής του κατάστασης. Έχει ασχοληθεί με crossfit, ποδηλασία, ορειβασία, snowboard, kick boxing, θαλάσσια σπορ αλλά και στίβο. Δηλώνει πανέτοιμος… «να βγάλει το λάδι» στους αντίπαλούς του και να… «οργώσει» τους αμμουδερούς στίβους μάχης.



Σταμάτης Ταλαδιανός

Ηλικία: 32 ετών

Ιδιότητα: Ιδιοκτήτης Club

Γεννήθηκε στο Βόλο, έζησε στη Σκόπελο, μετακόμισε στην Κύπρο για σπουδές, παρέμεινε εκεί εννέα χρόνια και… ετοίμασε βαλίτσες για Καραϊβική. Σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων, αλλά τον κέρδισε η νυχτερινή ζωή, δουλεύοντας ως bartender και performer σε νυχτερινά μαγαζιά για αρκετά χρόνια. Πλέον, διατηρεί club και εστιατόριο σε Βόλο και Σκόπελο αντίστοιχα. Η σχέση του με τον αθλητισμό ξεκίνησε από την αγάπη του για το ποδόσφαιρο με το οποίο έχει ασχοληθεί ερασιτεχνικά. Τι θα του λείψει περισσότερο; Η οικογένειά του. Το πάθος του όμως για κάθε είδους πρόκληση τον έπεισε τελικά να τους αποχωριστεί για να… πετάξει για τον εξωτικό Άγιο Δομίνικο.



Ιωάννα Τζαβέλα

Ηλικία: 24 ετών,

Ιδιότητα: Πανελληνιονίκης 400μ. μετ’ εμποδίων

Ο αθλητισμός είναι η ζωή της. Μ’ ένα άκρως πλούσιο βιογραφικό στον χώρο του αθλητισμού και του πρωταθλητισμού, η 24χρονη ανεβάζει ψηλά τον πήχη στους στίβους μάχης του Άγιου Δομίνικου! Απόφοιτη της Γυμναστικής Ακαδημίας, έχει ασχοληθεί εντατικά και με το clinical pilates. Έχει κατακτήσει Πανελλήνια Πρωταθλήματα στα 400μ., 600μ. και 800μ. μετ’ εμποδίων και μετρά δύο συμμετοχές με την Εθνική Ελλάδα, κατακτώντας με το εθνόσημο τέσσερα μετάλλια. Η ίδια θεωρεί πως η πειθαρχία, που τη δίδαξε ο πρωταθλητισμός, θα τη βοηθήσει στην αγωνιστικότητά της στα παρκούρ. Άραγε υπάρχει κάτι που μπορεί να την δυσκολέψει; Όπως δηλώνει η ίδια… μόνο οι τροπικές βροχές της Καραϊβικής!



Χρύσα Χατζηγεωργίου

Ηλικία: 20 ετών

Ιδιότητα: Φοιτήτρια Ναυτιλιακών

Είναι η νεότερη «μαχήτρια» και είναι απόλυτα αποφασισμένη να ξεδιπλώσει τόσο τις αγωνιστικές, όσο και τις στρατηγικές της ικανότητες. Η ακαδημαϊκή της κατάρτιση δεν περιορίζεται σε μία αλλά επεκτείνεται σε δύο Σχολές καθώς είναι φοιτήτρια Διοίκησης Επιχειρήσεων και παράλληλα σπουδάζει και Ναυτιλιακά. Η αθλητική της εμπειρία περιλαμβάνει 11 χρόνια ρυθμική ενόργανη και δύο χρόνια στίβο. Δεν της αρέσει να την υποτιμούν και τα δύο σημαντικότερα στοιχεία του χαρακτήρα της είναι η αυτοπεποίθηση, η εμπιστοσύνη στον εαυτό της και το έμφυτο χιούμορ της.

Rob James Seymour

Ηλικία: 28 ετών

Ιδιότητα: Μοντέλο - Event Organiser

Από τα κρύα Highlands της Σκωτίας μεταφέρεται στα ζεστά νερά της Καραϊβικής. Μετακόμισε στην Ελλάδα ως ερωτικός μετανάστης πριν πέντε χρόνια για τα μάτια της συζύγου του, με την οποία διατηρούν εταιρεία διοργάνωσης εταιρικών event. Παράλληλα, συνεχίζει την καριέρα του ως μοντέλο την οποία είχε ξεκινήσει αρκετά χρόνια πριν σε Λονδίνο και Ντουμπάι. Η σχέση του με τον αθλητισμό ξεκίνησε σε ηλικία δέκα ετών όταν και άρχισε το τένις και το volley σε ερασιτεχνικό επίπεδο. Ως μοναχοπαίδι υποστηρίζει ότι η συμβίωση στην παραλία θα τον δυσκολέψει, αλλά η αγάπη του για τη φύση θα τον βοηθήσει να εγκλιματιστεί γρήγορα στην ομαδική ζωή.

#SurvivorGR

Facebook: https://www.facebook.com/SurvivorGreece

Instagram: https://www.instagram.com/survivorgreece

Χ (πρώην) Twitter: https://twitter.com/SurvivorGreece

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.