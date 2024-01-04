«Mean Girls»: Λίγο πριν από την πρεμιέρα της ταινίας κυκλοφόρησε το τελικό τρέιλερ

Λίγες ημέρες πριν από την πρεμιέρα του «Mean Girls» κυκλοφόρησε το τελικό τρέιλερ από την Paramount.

Η ταινία είναι βασισμένη στη θεατρική μεταφορά της ταινίας του 2004 στη σκηνή του Μπρόντγουεϊ το 2018 σε σενάριο που έγραψαν οι Νελ Μπένντζαμιν (Nell Benjamin) και Τίνα Φέι (Tina Fey), η οποία έχει αναλάβει μέρος της παραγωγής, υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες των Σαμάνθα Τζέιν (Samantha Jayne) και Αρτούρο Πέρεζ Τζ. (Arturo Perez Jr).

Όπως αναφέρεται στην περιγραφή, «η νέα μαθήτρια Cady Heron (Ανγκάρι Ράις - Angourie Rice) από την Αφρική, που μόλις μετακόμισε στα προάστια του Ιλινόις, καλωσορίζεται από την ελίτ ομάδα δημοφιλών κοριτσιών "The Plastics" με αρχηγό τη Regina (Ρενέ Ραπ - Reneé Rapp) και τα τσιράκια της.

Ωστόσο, όταν θα κάνει το μεγάλο λάθος να ερωτευτεί τον πρώην φίλο της αρχηγού, τον Aaron (Κρίστοφερ Μπράινι - Christopher Briney) βρίσκει τον εαυτό της θήραμα στο στόχαστρο της Regina. Καθώς η Cady σχεδιάζει να καταστρέψει το κορυφαίο αρπακτικό της ομάδας με τη βοήθεια των φίλων της, πρέπει να μάθει πώς να μείνει πιστή στον εαυτό της, ενώ περιηγείται στην πιο απαίσια ζούγκλα από όλες».

Σύμφωνα με το People, το «Mean Girls» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες στις 12 Ιανουαρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

