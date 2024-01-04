Η Σιένα Μίλερ έγινε μητέρα για δεύτερη φορά. Η Βρετανοαμερικανίδα ηθοποιός και ο σύντροφός της Όλι Γκριν εθεάθησαν να κάνουν βόλτα με το νεογέννητο κοριτσάκι τους στο Δυτικό Λονδίνο, σύμφωνα με την Daily Mail.
Η Μίλερ έχει μια ακόμη κόρη 11 ετών την Μάρλοου, που απέκτησε με τον Βρετανό ηθοποιό Τομ Στάριτζ.
Η ηθοποιός εμφανίστηκε χαμογελαστή κατά την έξοδό της σε μια καφετέρια φορώντας ένα χακί παλτό και μία τζιν ολόσωμη φόρμα, ενώ είχε το μωρό της σε ένα μάρσιπο αξίας 3.800 ευρώ.
Η εγκυμοσύνη είχε αποκαλυφθεί κατά την διάρκεια των διακοπών της στην Ίμπιζα τον Αύγουστο.
Sienna Miller gives birth to her second child: Actress, 42, and her boyfriend Oli Green, 27, step out with their newborn baby girl on a low-key stroll https://t.co/h6Wg5FM1tk— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) January 3, 2024
