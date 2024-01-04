Λογαριασμός
Η Σιένα Μίλερ γέννησε τη δεύτερη κόρη της - Η πρώτη βόλτα του μωρού σε μάρσιπο..αξίας 3.800 ευρώ

Η ηθοποιός εμφανίστηκε χαμογελαστή κατά την έξοδό της από καφετέρια φορώντας ένα χακί παλτό και μία τζιν ολόσωμη φόρμα

Γέννησε η Σιένα Μίλερ

Η Σιένα Μίλερ έγινε μητέρα για δεύτερη φορά. Η Βρετανοαμερικανίδα ηθοποιός και ο σύντροφός της Όλι Γκριν εθεάθησαν να κάνουν βόλτα με το νεογέννητο κοριτσάκι τους στο Δυτικό Λονδίνο, σύμφωνα με την Daily Mail.

Η Μίλερ έχει μια ακόμη κόρη 11 ετών την Μάρλοου, που απέκτησε με τον Βρετανό ηθοποιό Τομ Στάριτζ.

Η ηθοποιός εμφανίστηκε χαμογελαστή κατά την έξοδό της σε μια καφετέρια φορώντας ένα χακί παλτό και μία τζιν ολόσωμη φόρμα, ενώ είχε το μωρό της σε ένα μάρσιπο αξίας 3.800 ευρώ.

Η εγκυμοσύνη είχε αποκαλυφθεί κατά την διάρκεια των διακοπών της στην Ίμπιζα τον Αύγουστο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

