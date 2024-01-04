Νέα φωτογράφιση της Πάμελα Άντερσον χωρίς μακιγιάζ, αυτή τη φορά για οίκο μόδας

H Πάμελα Άντερσον (Pamela Anderson) συνεχίζει να φωτογραφίζεται χωρίς μακιγιάζ.

Σύμφωνα με το ABC News, αυτή τη φορά πόζαρε στο φακό του Davit Giorgadze για την ανοιξιάτικη συλλογή του οίκου Proenza Schouler.

Σε ένα από τα στιγμιότυπα που μοιράστηκε το διάσημο brand στο Instagram, η 56χρονη σταρ κάθεται σε μία μεταλλική καρέκλα φορώντας ένα μαύρο παλτό και ένα σατέν φόρεμα με δίκτυ, με τα μαλλιά της να είναι χτενισμένα προς τα πίσω προβάλλοντας ένα φρέσκο, χωρίς μακιγιάζ πρόσωπο.

Η ηθοποιός «άφησε» μια λευκή καρδιά και ένα emoji λάμψης στην ανάρτηση ανάμεσα σε ένα πλήθος σχολίων από διάσημους φίλους της όπως η Κέιτ Χάντσον και θαυμαστών της.

Η εταιρεία φρόντισε επίσης να τραβήξει μερικά κοντινά πλάνα της Άντερσον, συμπεριλαμβανομένης μιας φωτογραφίας με τα χέρια ψηλά φορώντας ένα κόκκινο φόρεμα, ένα χρώμα που, συνδέεται με το παρελθόν της στο «Baywatch».

Τον περασμένο Αύγουστο η ηθοποιός σε συνέντευξή της στο Elle είχε αναφέρει ότι η απόφασή της να μην βάφεται ήρθε λίγο μετά τον θάνατο της στενής της φίλης και μακιγιέζ Αλέξις Βόγκελ (Alexis Vogel), από καρκίνο του μαστού. Η εμπειρία ήταν «ελεύθερη, διασκεδαστική και λίγο επαναστατική», είχε πει

Πηγή: skai.gr

