Για το ριάλιτι επιβίωσης Survivor που θα κάνει πρεμιέρα στις 7/1/24 μέσα από τη συχνότητα του ΣΚΑΙ μίλησαν αποκλειστικά στην εκπομπή Fay's Time οι παίκτες και συγκεκριμένα η ομάδα των Διάσημων.

Αναφέρθηκαν στους φόβους τους, στα πρόσωπα που θα τους λείψουν αλλά και στους πρώην αγαπημένους νικητές του παιχνιδιού.

«Είμαι κοντά με τον Σάββα Γκέντσογλου, την Κατερίνα Δαλάκα, την Όλγα Πηλιάκη και έχω συμπάθεια στον Βολικάκη, ο Άρης Σοιλέδης μου έδωσε τα SOS, μου είπε να μην αγχώνομαι, δεν είμαι αθλήτρια», δήλωσε η Μαρία Αντωνά.

«Αγαπημένος φίλος και νικητής του Survivor είναι ο Ντάνος» δήλωσε από την πλευρά του ο Χρήστος Βολικάκης.

Ο Σάββας Γκέντζογλου φοβάται την... αφαγία και έχει αγαπημένο παίκτη τον Σάκη Κατσούλη.

«Η περσινή συμμετοχή μου άφησε μία πίκρα, μια απογοήτευση», είπε η Κατερίνα Δαλάκα ενώ δήλωσε πιο έτοιμη από ποτέ για να συμμετάσχει στο παιχνίδι.

Η Κρίστη Καθάργια δήλωσε ότι της λείπει ήδη ο γιος της «Μου έδωσε το ΟΚ να έρθω στον Άγιο Δομίνικο»

«Οι κανόνες αλλάζουν, το παιχνίδι θα είναι τελειώς διαφορετικό», δήλωσε ο Αλέξης Παππάς

«Τα παιδιά μου θα μου λείψουν αρκετά», είπε από την πλευρά της η Όλγα Πηλιάκη

«Είμαι παιδί της παρέας και δε νομίζω να έχω πρόβλημα με κανένα παίκτη» είπε τέλος η Ασημίνα Χατζηανδρέου.

Πηγή: skai.gr

