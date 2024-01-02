Τούνδρα, από την ομάδα Νοσταλγία στο Rabbithole

Η ομάδα Νοσταλγία παρουσιάζει στο Rabbithole, την νέα της παραγωγή με τίτλο «Τούνδρα» σε πρωτότυπο κείμενο του Γιώργου Σίμωνα και σκηνοθεσία του Γιώργου Τζαβάρα. Ένα εγκαταλειμμένο γραφείο στον τελευταίο όροφο ενός ουρανοξύστη που ανήκει σε μεγάλη κτηματομεσιτική εταιρεία, είναι το σκηνικό που εκτυλίσσεται η υπόθεση του έργου, με πρωταγωνιστές τρεις υπαλλήλους της εταιρείας και τον εργοδότη τους τον Μπομπ. Τα τρία πρόσωπα και ο Μπομπ, σε μια αποκαλυπτική παρουσία/απουσία ανάμεσά τους, περνούν την τελευταία τους νύχτα στο εγκαταλειμμένο πλέον δωμάτιο σε έναν τόπο και χρόνο ακαθόριστο μα ταυτόχρονα οικείο, περιμένοντας την επόμενη μέρα. *Παίζουν: Ματίνα Περγιουδάκη, Γιώργος Σίμωνας, Αναστασία Στυλιανίδη.

Παραστάσεις: Δευτέρα και Τρίτη στις 21:15.

Τιμές Εισιτηρίων: Γενική Είσοδος: 14€, Μειωμένο: 10€, Ατέλεια: 5€. Προπώληση: more.com

Rabbithole, Γερμανικού 20, Μεταξουργείο. Τηλέφωνο: 21 0524 9903

Η Ορχήστρα Μότσαρτ της Βιέννης στο Christmas Theater

Ζήστε ένα μουσικό ταξίδι στην Βιέννη, με την Ορχήστρα που παρουσιάζει τις παραστάσεις της με τα αυθεντικά κοστούμια της εποχής που έζησε και μεγαλούργησε ο διάσημος συνθέτης Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ. Η Διάσημη Ορχήστρα Μότσαρτ της Βιέννης έρχεται έρχεται ξανά για τρίτη χρονιά και παρουσιάζεοι μια γιορτινή πρωτοχρονιάτικη συναυλία στην ανθοστόλιστη αίθουσα του Christmas Theater. Οι δεξιοτέχνες μουσικοί της Ορχήστρας παρουσιάζουν ένα ταξίδι μεταφέροντας το αθηναϊκό κοινό στη Βιέννη του 18ου αιώνα, ερμηνεύοντας μερικά από τα γνωστότερα και πιο αγαπημένα έργα του Μότσαρτ και των Στράους.

Τρίτη 2/1, 20:30

Εισιτήρια: 13€-68€. Προπώληση: more.com

Christmas Theater, Λεωφ. Βεΐκου 137, Γαλάτσι. Τηλέφωνο: 21 1770 1700

Παράλληλα: Η πρώτη αναδρομική έκθεση του Αλέξη Κυριτσόπουλου στη Δημοτική Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων

Ο Δήμος Αθηναίων, παρουσιάζει, μέσω του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ), την πρώτη αναδρομική έκθεση του ζωγράφου Αλέξη Κυριτσόπουλου, με έργα από το 1963 έως σήμερα. Ο Αλέξης Κυριτσόπουλος είναι ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες ζωγράφους, με πλούσιο και πολυδιάστατο έργο, που έχει αφήσει ισχυρό αποτύπωμα από τη Μεταπολίτευση μέχρι σήμερα. Στην αντικαταθλιπτική, εν μέρει σατιρική και εν πολλοίς αυτοβιογραφική ζωγραφική του πρωταγωνιστούν τα έντονα, φωτεινά, αληθινά χρώματα και δευτερευόντως οι ήρωες.

Διάρκεια έκθεσης: 9 Δεκεμβρίου 2023 – 11 Φεβρουαρίου 2024

Ώρες λειτουργίας: Τρίτη – Σάββατο 11:00 – 19:00, Κυριακή 10:00- 16:00, Δευτέρα κλειστά

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη

Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων: Λεωνίδου & Μυλλέρου, Πλ. Αυδή, Μεταξουργείο. Πληροφορίες: 210 5202420

