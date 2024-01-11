survivor 2024 Ανδριάνα Καγιά

Με δυνατά συναισθήματα και μια συγκινητική αποχώρηση ολοκληρώθηκε η πρώτη εβδομάδα προβολής του Survivor 2024.

Στο χθεσινό επεισόδιο, η Ανδριάνα έχασε στη μονομαχία από την Ιωάννα ενώ οι εντάσεις που είχαν προηγηθεί με την ομάδα της, φάνηκε πως την επηρέασαν αρκετά.

Δείτε την αποχώρηση της Ανδριάνας:

Οι πρώτες της δηλώσεις:

Η τελική μονομαχία ανάμεσα στην Ιωάννα και την Ανδριάνα:

«Ήταν ένα από τα μεγαλύτερα όνειρά μου, αλλά δεν μου βγήκε όπως ήθελα. Δεν μπορούσα να ανταπεξέλθω σε όλο αυτό το κακό κλίμα που είχε επικρατήσει. Όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Πάντως το έζησα, το γεύτηκα, μπορεί όχι μέχρι εκεί που ήθελα αλλά τουλάχιστον γνώρισα έναν εξαιρετικό άνθρωπο (σ.σ. τη Δώρα) και της εύχομαι να φτάσει μέχρι το τέλος.» δήλωσε η ίδια συγκινημένη, πριν αποχωρήσει με τη δάδα της.

Λίγο νωρίτερα η Κόκκινη ομάδα είχε πάρει τη νίκη στο αγώνισμα επάθλου φαγητού με τον Αλέξη Παππά να είναι εκείνος που έφερε την τελευταία και καθοριστική νίκη έναντι του Rob James Seymour. Οι Μπλε ήταν προβληματισμένοι από τις σερί ήττες τους ενώ οι Κόκκινοι ξέφυγαν από την μονοτονία της καρύδας.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης εβδομάδας προβολής του το Survivor ήταν καθημερινά πρώτο σε τηλεθέαση (7-10/01) τόσο στο γενικό σύνολο του κοινού με μέσο όρο 25,6% όσο και στο δυναμικό κοινό με μέσο όρο, 22,4%.

Πηγή: skai.gr

