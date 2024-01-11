Survivor 2024: Εντυπωσιακή η πρώτη μονομαχία - Αποχώρησε η Ανδριάνα

Νέα εποχή στο Survivor. Πλέον οι παίκτες δεν θα αποχωρούν από το παιχνίδι με ανακοίνωση του Γ. Λιανού, αλλά σε στίβο μάχης.

Το πρώτο πικρό ποτήρι της διαδικασία αυτής, αναγκάστηκε να πιει η Ανδριάνα.

Η παίκτρια δεν κατάφερε να πάρει ούτε έναν πόντο μετά από 8 αναμετρήσεις και αποχώρησε από το παιχνίδι.

Λίγο πριν φύγει, ξεχώρισε την φίλη της, Δώρα, την οποία όπως είπε, περιμένει να δει στον τελικό.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.