Survivor 2024: Εντυπωσιακή η πρώτη μονομαχία - Αποχώρησε η Ανδριάνα

Η παίκτρια δεν κατάφερε να πάρει ούτε έναν πόντο μετά από 8 αναμετρήσεις και αποχώρησε από το παιχνίδι

Survivor 2024

Νέα εποχή στο Survivor. Πλέον οι παίκτες δεν θα αποχωρούν από το παιχνίδι με ανακοίνωση του Γ. Λιανού, αλλά σε στίβο μάχης.

Το πρώτο πικρό ποτήρι της διαδικασία αυτής, αναγκάστηκε να πιει η Ανδριάνα.

Η παίκτρια δεν κατάφερε να πάρει ούτε έναν πόντο μετά από 8 αναμετρήσεις και αποχώρησε από το παιχνίδι.

Λίγο πριν φύγει, ξεχώρισε την φίλη της, Δώρα, την οποία όπως είπε, περιμένει να δει στον τελικό.

