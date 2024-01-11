«Οι Πανθέοι» επιστρέφουν απόψε στις 21.00 στον ΣΚΑΪ με διπλό επεισόδιο και εξελίξεις που θα μας καθηλώσουν.

Η Μάρμω αποφασίζει να φύγει από τη Σύρο για να μην παρασυρθεί για μία ακόμη φορά από τον Κίτσο. Όμως, ο τελευταίος δεν έχει πει ακόμα την τελευταία του κουβέντα. Μετά από έναν έντονο τσακωμό, συνειδητοποιούν πως δεν μπορούν να αντισταθούν στα αισθήματά τους. Οι δυο τους έχουν μια δεύτερη ευκαιρία να ζήσουν τον έρωτά τους, αποκομμένοι από όλους και όλα, αυτή τη φορά στο νησί…

Ο Ανδρέας, ανυποψίαστος στην Αθήνα, ακούει για πρώτη φορά τη Χρυσοστόμη να λέει πως έκανε λάθος που τόσο καιρό εναντιώνονταν στον γάμο του με τη Μάρμω. Παράλληλα, αντιστέκεται σθεναρά σε αυτά που του ζητάει ο Μεταξάς να κάνει ως Υπουργός ενώ δέχεται και μία απρόσμενη επίσκεψη από τον Μαρμάρη που θα τον φέρει σε αντιπαράθεση με τον αδερφό του, Φάνη…

Δείτε το sneak preview:

Η Μερόπη προσπαθεί να εντοπίσει τον Δημήτρη και αναθέτει την έρευνα σε έναν ντετέκτιβ. Όταν τελικά τον εντοπίσει, θα τον βρει αλλαγμένο, θυμωμένο με τη Θάλεια και την οικογένειά της ενώ παράλληλα έχει προχωρήσει τη ζωή του. Παράλληλα, η Θάλεια αρχίζει να έρχεται πιο κοντά με τον Στέφανο, αγνοώντας ότι ο πατέρας του παιδιού της είναι ζωντανός και μάλιστα ζει πολύ κοντά της με τη νέα του οικογένεια…

Η Πέλλα, μετά από μία επίσκεψη στη μητέρα του Μαρμάρη, και συνδυάζοντας διάφορα γεγονότα, συνειδητοποιεί πως ο σύντροφός της δεν είναι αυτός που δείχνει, και αποφασίζει να κάνει μία κίνηση με απρόβλεπτες συνέπειες…

Ο Ηλίας, απελπίζεται με τη συμπεριφορά της Λιάνας, παίρνει την απόφαση να φύγει από το σπίτι και ζητάει διαζύγιο. Ο Φάνης και η Βέτα προσπαθούν να εξομαλύνουν το τεταμένο κλίμα ανάμεσα στο ζευγάρι…

Δείτε το trailer:

Η Δέσποινα αντιτίθεται στην πρόθεση του Φάνη να παραχωρήσει το 10% της ΦΙ-ΠΑΝ στον Στάθη, υπενθυμίζοντάς του τι είχε συμβεί στο παρελθόν με τον πατέρα του, Παύλο Μονογιό, που είχε ως αποτέλεσμα την αυτοκτονία του τελευταίου. Εν τω μεταξύ, ο "πόλεμος" ανάμεσα στον Στάθη και τον Βαλλίδη έχει ξεκινήσει με την Αλέκα να βρίσκεται ανάμεσά τους. Μάλιστα, ο Στάθης καταφέρνει να στρέψει την Αλέκα εναντίον του πατέρα της…

Τέλος, η Χρυσοστόμη βλέπει έναν εφιάλτη που την κάνει να πιστέψει ότι η κατάρα της οικογένειας των Πανθέων είναι ακόμη ζωντανή…

