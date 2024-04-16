Η γνωστή TikToker, Kyle Marisa Roth, η οποία είχε γίνει γνωστή για τα αμφιλεγόμενα «blind items» διασημοτήτων και ξεκινούσε πολλά από τα βίντεό της με τη φράση «Θες κι άλλα; Θα σου δώσω κι άλλα», πέθανε στα 36 της.

Η αδερφή της, Lindsay, ανακοίνωσε τα νέα τη Δευτέρα στο Instagram, υποστηρίζοντας ότι η Kyle πέθανε την περασμένη εβδομάδα.

«Δεν ξέρουμε ακόμη τι συνέβη», έγραψε η Lindsay. «Ξέρω ότι άγγιξε τόσους πολλούς ανθρώπους με το χιούμορ, την εξυπνάδα, την ομορφιά, το κουτσομπολιό, τον αθλητισμό και πολλά άλλα».

Η μαμά της, Jacquie Cohen Roth, ανέφερε στο LinkedIn , γράφοντας: «Η κόρη μου Kyle πέθανε. Άγγιξε κάποιες από τις ζωές σας προσωπικά σε μια άλλη πλατφόρμα».

Το τελευταίο TikTok της Kyle — στο οποίο μιλάει για τους Tom Sandoval και Jojo Siwa που εμφανίζονται και οι δύο στο "Special Forces" της Fox — δημοσιεύτηκε την περασμένη εβδομάδα. Αυτή τη στιγμή έχει πάνω από 2 εκατομμύρια προβολές.

Διασημότητες και άλλοι TikTokkers απέτισαν φόρο τιμής στην Kyle μετά τη δημοσιοποίηση της είδησης του θανάτου της.

Η ηθοποιός της ταινίας Uncut Gems, Τζούλια Φοξ, σχολίασε την απώλεια της Κάιλ, κάτω από την ανάρτηση της αδελφής της: «Ξέρω ότι ποτέ δεν συναντήθηκα με την Κάιλ από κοντά, αλλά αισθανόμουν πραγματικά ότι την γνώριζα» είπε η Φοξ, 34 ετών.

«Είμαι τόσο συντετριμμένη και έκλαψα στην είδηση του θανάτου της. Ελπίζω πραγματικά ότι δεν υπέφερε και εύχομαι να ήξερε πόσο πολύ άγγιξε τις ζωές μας. Ήταν ένας ήλιος και θα μας λείψει πολύ» πρόσθεσε.



