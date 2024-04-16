Θέατρο: Οι παραστάσεις που προλαβαίνετε να δείτε πριν «κατέβουν»

«Στο τέλος της μέρας» και, κυριολεκτικά, στο τέλος της σεζόν μπορούμε να πούμε πως δεν ήταν μια κακή χρονιά για την ελληνική θεατρική παραγωγή. Μέσα στη γνώριμη πλημμύρα των παραστάσεων από τον Οκτώβριο μέχρι σήμερα, υπήρχαν ενδιαφέρουσες και κάποιες, πολύ ενδιαφέρουσες, απόπειρες.

Για όσες άντεξαν ολόκληρη τη θεατρική αλλά και εκείνες που τερματίζουν, παραδοσιακά, την Κυριακή των Βαϊων, ένας επιλεκτικός οδηγός με όσες προλαβαίνετε να δείτε τις επόμενες τρεις εβδομάδες.

«The Humans» στο Θέατρο Mουσούρη

@Ελίνα Γιουνανλή

Η σκηνοθετική απόπειρα του Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη στο είδος της σύγχρονης κοινωνικής δραμεντί δικαιώνεται για μια ακόμα φορά. Αυτή τη φορά με αφορμή το βραβευμένο κείμενο του Στίβεν Κάραμ που, δομημένο σε μια τσεχωφική προβληματική, αποκαλύπτει τους φόβους της σύγχρονης δυτικής κοινωνίας: Φτώχεια, αποτυχία, μοναξιά, συντηρητισμός. Μια εύρυθμη αφήγηση πλέκεται γύρω από τις σχέσεις των χαρακτήρων και τις ποιότητες των ερμηνειών.

Οι Θέμις Μπαζάκα, Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ξένια Καλογεροπούλου, Κωνσταντίνος Ασπιώτης, Ειρήνη Μακρή, Μαρία Πετεβή – ‘απογειώνουν’ την παράσταση στη σφαίρα του γήϊνου και του απτού.

Τελευταία παράσταση 28 Απριλίου

«Η λέξη πρόοδος στο στόμα της μητέρας μου ηχούσε πολύ φάλτσα» στο θέατρο Μπέλλος

@Ελίνα Γιουνανλή

Ο σπουδαίος αυτοεξόριστος Ρουμάνος Ματέϊ Βίζνιεκ σκύβει πάνω από τις μελανότερες σελίδες της σύγχρονης ευρωπαϊκής ιστορίας, τον πόλεμο της Γιουγκοσλαβίας, καταγράφοντας στιγμές της μεταπολεμικής περιόδου και της εύθραυστης ειρήνης που έχει πια επιβληθεί στα, πάλαι ποτέ, γιουγκοσλαβικά εδάφη: Οι κάτοικοι επιστρέφουν στις βομβαρδισμένες εστίες τους, αναζητώντας ίχνη που μαρτυρούν τα λείψανα των στρατιωτών παιδιών τους. Ανατρέχοντας σε αυτό το οδυνηρά επίκαιρο κείμενο η Αικατερίνη Παπαγεωργίου ισορροπεί σοφά και επιδέξια στις υφολογικές αντιφάσεις του, αναδεικνύοντας τη φρίκη της ανθρώπινης φύσης και τα αβάσταχτα δεινά του πολέμου.

Καθοδηγεί δε, μια άξια ομάδα ερμηνευτών – Μάνια Παπαδημητρίου, Δημήτρης Πετρόπουλος, Τάσος Λέκκας, Αλέξανδρος Βάρθης, Ισιδώρα Δωροπούλου – που, με αυταπάρνηση, υπογραμμίζουν τις ποιότητες του έργου και δίνουν σάρκα και οστά στις εκφάνσεις ενός κατακερματισμένου κόσμου.

Τελευταία παράσταση 28 Απριλίου

