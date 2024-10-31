Παναθηναϊκός: Πρώτη προπόνηση με Ρουί Βιτόρια - Η ομιλία στους παίκτες

Ανακοινώθηκε και σήκωσε μανίκια στον Παναθηναϊκό ο Ρουί Βιτόρια. Η συμφωνία του «τριφυλλιού» με τον Πορτογάλο τεχνικό «κλείδωσε» την Τετάρτη και σήμερα ανακοινώθηκε η έναρξη της συνεργασίας των δύο πλευρών μέχρι το καλοκαίρι του 2026.

Λίγες ώρες αργότερα βρέθηκε στο Κορωπί, όπου παρουσιάστηκε από τον τεχνικό διευθυντή της ομάδας, Γιάννη Παπαδημητρίου, στους ποδοσφαιριστές. Ακολούθως, είχε μία σύντομη ομιλία προς τους παίκτες.

«Είστε πολύ καλοί παίκτες, ο πρωταθλητισμός ξεκινάει απ' τη νοοτροπία», φέρεται να είπε μεταξύ άλλων στους ποδοσφαιριστές ο νέος τεχνικός του «τριφυλλιού».

Ακολούθησε η προπόνηση, η οποία είχε διάρκεια μιάμιση ώρα, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει αρχικά προθέρμανση, ενώ ακολούθησαν ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας, παιχνίδι τακτικής σε όλο το γήπεδο και παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο.

Η προπόνηση της Παρασκευής, έπειτα από την ολοκλήρωση της οποίας θα απομένει, μία ακόμη έως το ματς με τον Βόλο, είναι προγραμματισμένη για τις 11:00.

Πηγή: skai.gr

