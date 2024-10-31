Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ευχάριστα νέα από τη NASA: Μέχρι το 2066 θα έχει κλείσει η τρύπα του όζοντος - Δείτε βίντεο

Η NASA και η Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας (NOAA) προβλέπουν ότι το στρώμα του όζοντος θα μπορούσε να ανακάμψει πλήρως μέχρι το 2066

τρύπα

Έχουν περάσει σχεδόν τέσσερις δεκαετίες από τότε που οι επιστήμονες εντόπισαν την ολοένα και αυξανόμενη τρύπα του όζοντος της Γης.

Ωστόσο, επιστήμονες του κλίματος, υποστήριξαν πρόσφατα ότι η προστατευτική ασπίδα, που βρίσκεται περίπου 32 χιλιόμετρα πάνω από την επιφάνεια του πλανήτη μας, μπορεί να οδεύει προς αποκατάσταση.

Οζον

Νέα δεδομένα που συνέλεξε η NASA, δείχνουν ότι η τρύπα του όζοντος πάνω από την Ανταρκτική, φέτος, ήταν η έβδομη μικρότερη από το 1992.

Η NASA και η Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας (NOAA) προβλέπουν ότι το στρώμα του όζοντος θα μπορούσε να ανακάμψει πλήρως μέχρι το 2066.

Ο δρ Paul Newman, επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας του όζοντος της NASA, δήλωσε: «Η τρύπα της Ανταρκτικής του 2024 είναι μικρότερη από τις τρύπες του όζοντος που παρατηρήθηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Η σταδιακή βελτίωση που έχουμε δει τις τελευταίες δύο δεκαετίες δείχνει ότι οι διεθνείς προσπάθειες που περιορίζουν τις χημικές ουσίες που καταστρέφουν το όζον αποδίδουν».

Ωστόσο, η τρύπα του όζοντος εξακολουθούσε να καλύπτει κατά μέσο όρο σχεδόν 8 εκατομμύρια τετραγωνικά μίλια (20 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα) - τρεις φορές το μέγεθος των Ηνωμένων Πολιτειών.

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι υπάρχει ακόμη πολύς δρόμος για να επιστρέψει το στρώμα του όζοντος στο φυσικό του πάχος. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: NASA Γη τρύπα κλίμα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
13 0 Bookmark