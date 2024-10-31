Έχουν περάσει σχεδόν τέσσερις δεκαετίες από τότε που οι επιστήμονες εντόπισαν την ολοένα και αυξανόμενη τρύπα του όζοντος της Γης.
Ωστόσο, επιστήμονες του κλίματος, υποστήριξαν πρόσφατα ότι η προστατευτική ασπίδα, που βρίσκεται περίπου 32 χιλιόμετρα πάνω από την επιφάνεια του πλανήτη μας, μπορεί να οδεύει προς αποκατάσταση.
Νέα δεδομένα που συνέλεξε η NASA, δείχνουν ότι η τρύπα του όζοντος πάνω από την Ανταρκτική, φέτος, ήταν η έβδομη μικρότερη από το 1992.
Η NASA και η Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας (NOAA) προβλέπουν ότι το στρώμα του όζοντος θα μπορούσε να ανακάμψει πλήρως μέχρι το 2066.
Ο δρ Paul Newman, επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας του όζοντος της NASA, δήλωσε: «Η τρύπα της Ανταρκτικής του 2024 είναι μικρότερη από τις τρύπες του όζοντος που παρατηρήθηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 2000.
Η σταδιακή βελτίωση που έχουμε δει τις τελευταίες δύο δεκαετίες δείχνει ότι οι διεθνείς προσπάθειες που περιορίζουν τις χημικές ουσίες που καταστρέφουν το όζον αποδίδουν».
Ωστόσο, η τρύπα του όζοντος εξακολουθούσε να καλύπτει κατά μέσο όρο σχεδόν 8 εκατομμύρια τετραγωνικά μίλια (20 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα) - τρεις φορές το μέγεθος των Ηνωμένων Πολιτειών.
Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι υπάρχει ακόμη πολύς δρόμος για να επιστρέψει το στρώμα του όζοντος στο φυσικό του πάχος.
