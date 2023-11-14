Release 2024: Bruce Dickinson και Judas Priest έρχονται για ένα live στην Πλατεία Νερού

Το Release Athens 2024 υποδέχεται τους Judas Priest και τον Bruce Dickinson, την Κυριακή 21 Ιουλίου, στην Πλατεία Νερού. Οι Metal Gods του Rob Halford και ο τραγουδιστής / frontman των Iron Maiden, δύο ονόματα που δεν χρειάζονται περαιτέρω συστάσεις και χαρακτηρισμούς, σε μια βραδιά-ορόσημο για τους φίλους του σκληρού ήχου στη χώρα μας. Περισσότερα ονόματα για τη συγκεκριμένη ημέρα θα ανακοινωθούν σύντομα.

Οι Judas Priest ξανά στην Ελλάδα

Οι Judas Priest ξεκίνησαν το 1969 στο Birmingham της Αγγλίας και άλλαξαν για πάντα το πρόσωπο του heavy metal. Στα 50 και πλέον χρόνια ύπαρξής τους, δεν έχει απομείνει διθύραμβος που να μην έχει γραφτεί για την παρέα του Rob Halford. Άγγιξαν δυσθεώρητα ύψη με albums όπως τα «Hell Bent for Leather» (’78), «British Steel», (’80), «Point of Entry» (’81), «Screaming for Vengeance» (’82), «Painkiller» (’90), «Firepower» (2018) και συνεχίζουν ακάθεκτοι μέχρι σήμερα.

Αθάνατα έπη όπως τα «The Hellion», «Electric Eye», «Riding on the Wind», «The Sentinel», «A Touch of Evil», «Rapid Fire», «You’ve Got Another Thing Comin», «Painkiller», «Metal Gods», «Breaking the Law», «Living After Midnight» συγκαταλέγονται στο ατέλειωτο οπλοστάσιο τραγουδιών τους τα οποία βρίσκονται μόνιμα στην καρδιά κάθε metalhead στον πλανήτη!

Οι Judas Priest έχουν σκοπό να ξεπεράσουν την ισοπεδωτική εμφάνιση του 2022, φέρνοντας μαζί την μεγαλύτερη παραγωγή που είχαν ποτέ, αλλά και τον επερχόμενο νέο δίσκο τους. Το “Invincible Shield” κυκλοφορεί στις 8 Μαρτίου και ήδη στο single – προπομπό, “Panic Attack”, ακούγονται σε πολύ μεγάλη φόρμα, ενθουσιάζοντας εκατομμύρια metal fans σε ολόκληρο τον κόσμο. Καθόλου άσχημα για μία μπάντα που βρίσκεται στο 19ο album της μακράς καριέρας της.

