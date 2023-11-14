Οι Πανθέοι: Ο Ανδρέας είναι σίγουρος ότι η Μάρμω κάτι του κρύβει - Δείτε το sneak preview

Τα μυστικά δεν μένουν κρυφά για πολύ, οι οικογενειακές σχέσεις γίνονται όλο και πιο δύσκολες και η σπίθα γίνεται πυρκαγιά στο νέο επεισόδιο της σειράς «Οι Πανθέοι», απόψε στις 21.00, στον ΣΚΑΪ.

Η Μάρμω με τον Ανδρέα επιστρέφουν από την Κόρινθο. Και ενώ η Μάρμω είναι αποφασισμένη να τηρήσει την υπόσχεση που έδωσε στη Σεβαστή και να χωρίσει οριστικά με τον Κίτσο, ο Ανδρέας είναι ολοένα και πιο σίγουρος ότι η γυναίκα του έχει μυστικά…

Ο Κίτσος, παράλληλα, παραδέχεται στη Δέσποινα πως η γυναίκα που είναι ερωτευμένος είναι η Μάρμω. Η Δέσποινα δεν ακούει τις δικαιολογίες του και ξεσπά πάνω του. Εκείνος, από την πλευρά του την καθησυχάζει πως αυτή η ιστορία ανήκει πια στο παρελθόν…

Η Χρυσοστόμη λέει στην Ιλαρία όλη την αλήθεια για αυτά που συνέβησαν πριν από 50 χρόνια και οδήγησαν στην κατάρα της Καλής και στη φωτιά στο Γραμματικό. Θα κάνει τα πάντα για να μην βγει αληθινή η κατάρα και να προστατέψει το όνομα των Πανθέων…

Ο Ισίδωρος που έχει αντίστοιχα μάθει για τον Θαλή και τη Νένα, θα φέρει το δαχτυλίδι του Θαλή στη Μιρέλλα και θα της ζητήσει να επικοινωνήσει με το πνεύμα του. Αυτό που θα ακούσει δεν το περιμένει, αλλά, παράλληλα, συνδέει όλα τα κομμάτια του παζλ και καταλαβαίνει όσα προσπαθεί να του κρύψει η Χρυσοστόμη…

Η Θάλεια, αφού έχει δεχτεί τον γάμο ως λύση στο πρόβλημα που έχει προκύψει με την εγκυμοσύνη της, λέει πως θα επιλέξει αυτή τον άντρα που θα παντρευτεί. Όταν όμως ανακοινώνει το όνομά του, η Μερόπη κι ο Στάθης θα παγώσουν…

Πόσο κοντά στην αλήθεια βρίσκεται ο Ανδρέας και τι θα κάνει για να ανακαλύψει το μυστικό που του κρύβει η Μάρμω;

Ποιον θέλει να παντρευτεί η Θάλεια που θα φέρει την αντίδραση της οικογένειάς της;

Τι ανακαλύπτει ο Ισίδωρος για το παρελθόν της μητέρας του και θα τον φέρει σε σύγκρουση με την αδερφή του Χρυσοστόμη;

