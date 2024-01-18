Ο κωμικός Πόλι Σορ πρόκειται να εκμεταλλευτεί την απίστευτη ομοιότητά του με τον Ρίτσαρντ Σίμονς και θα υποδυθεί τον δημοφιλή γυμναστή σε νέα βιογραφική ταινία, όπως αναφέρει το «Variety».

Pauly Shore will play fitness icon Richard Simmons in a biopic in development at Warner Bros. subsidiary The Wolper Organization.



Shore is also starring as Simmons in a new short film, “The Court Jester,” premiering Friday at Sundance and on YouTube. https://t.co/bH0WIkr0lE January 17, 2024

Η ταινία είναι στο στάδιο της ανάπτυξης από τη θυγατρική της Warner Bros. The Wolper Organization και αυτό το διάστημα συμπληρώνεται το καστ.

Σε δήλωσή του ο Πόλι Σορ επαίνεσε τη συμβολή του Σίμονς στον τομέα της καλής φυσικής κατάστασης και τη συνολική ευημερία. «Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος που παρουσιάζω τη ζωή του Ρίτσαρντ Σίμονος στον κόσμο» είπε ο ηθοποιός και κωμικός.

«Όλοι χρειαζόμαστε αυτή τη βιογραφική ταινία τώρα περισσότερο από ποτέ. Ο Σίμονς αντιπροσώπευε την ψυχική υγεία, έκανε τους ανθρώπους να βρίσκουν τη φόρμα τους και ήταν ο αυθεντικός ανόητος εαυτός του! Όποτε ήταν στην τηλεόραση δεν μπορούσες ποτέ να πάρεις τα μάτια σου από πάνω του και έφερνε τέτοια χαρά στις εμφανίσεις του που αποτελούσαν ευχάριστες στιγμές» τόνισε.

Ο Σίμονς έγινε γνωστός τη δεκαετία του '70 χάρη στα βίντεό του Sweatin' to the Oldies και έγινε διάσημος μετά από εμφανίσεις σε τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές, όπως το «Late Show with David Letterman», το «The Ellen DeGeneres Show» και το «The Howard Stern Show». Το 2008, στήριξε και προώθησε νομοσχέδιο που επιβάλλει τη μη αγωνιστική φυσική αγωγή στα δημόσια σχολεία στο πλαίσιο του νόμου «Κανένα παιδί δεν μένει πίσω» για τη βελτίωση των επιδόσεων των μαθητών και την αλλαγή της κουλτούρας των σχολείων στην Αμερική.

Την τελευταία δεκαετία, ωστόσο έχει αποσυρθεί από τα φώτα της δημοσιότητας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.