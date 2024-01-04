«The First Omen»: Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ του πρίκουελ της «Προφητείας»

Η 20th Century «αποκάλυψε» το πρώτο επίσημο τρέιλερ διάρκειας μόλις 60 δευτερολέπτων του σκοτεινού «The First Omen», το πρώτο πρίκουελ του θρυλικού «The Omen (Η Προφητεία)».

Η ταινία σηματοδοτεί το σκηνοθετικό ντεμπούτο σε μεγάλου μήκους παραγωγή της Αρκάσα Στίβενσον (Arkasha Stevenson) σε σενάριο που υπογράφει η ίδια με τους Τιμ Σμιθ (Tim Smith) και Κιθ Τόμας (Keith Thomas), σύμφωνα με το Variety.

Πρωταγωνιστεί η Νελ Τάιγκερ Φρι (Nell Tiger Free), στο ρόλο «μιας νεαρής Αμερικανίδας η οποία στέλνεται στη Ρώμη για να ξεκινήσει μια νέα ζωή στην εκκλησία, αλλά συναντά το απόλυτο σκοτάδι που την κάνει να αμφισβητεί την πίστη της και αποκαλύπτει μια τρομακτική συνωμοσία που θα προκαλέσει τη γέννηση του κακού».

Βασισμένο σε χαρακτήρες που δημιούργησε ο Ντέιβιντ Σέλτζερ για το «The Omen» πρωταγωνιστούν επίσης οι Ταουφίκ Μπαρχόμ (Tawfeek Barhom), Σόνια Μπράγκα (Sonia Braga), Ραλφ Άινεσον (Ralph Ineson) και Μπιλ Νάι (Bill Nighy).

Το «The First Omen» αναμένεται στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 5 Απριλίου του 2024.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

