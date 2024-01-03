Ο Mickey Mouse γίνεται serial killer και πρωταγωνιστεί σε ταινία τρόμου

Κι όμως ο Μickey Mouse, ο αγαπημένος ήρωας καρτούν της Disney, γίνεται κατά συρροήν δολοφόνος και πρωταγωνιστής ενός κανονικότατου θρίλερ.

Είναι τα 21α γενέθλια της Alex, αλλά είναι κλειδωμένη κατά λάθος σε ένα λούνα παρκ και οι φίλοι της αποφασίζουν να της κάνουν έκπληξη, αλλά ένας μασκοφόρος δολοφόνος ντυμένος Mickey Mouse αποφασίζει να παίξει ένα δικό του παιχνίδι μαζί τους. Τώρα πρέπει ο καθένας να επιβιώσει μόνος του.

Αυτό είναι το σενάριο της ταινίας που θα ονομάζεται Mickey's Mouse Trap και φαίνεται να κινείται στο ίδιο πλαίσιο με ανάλογες ταινίες του είδους αυτού.

Η ταινία έχει πάρει πολλούς χαρακτήρες και επιρροές από άλλες ταινίες και θα μπορούσε κανείς να την χαρακτηρίσει ακόμα και μαύρη κωμωδία.

Στο Mickey’s Mouse Trap πρωταγωνιστούν οι Sophie McIntosh, Callum Sywyk, Allegra Nocita, Ben Harris, Damir Kovic, Mackenzie Mills, Nick Biskupek και Simon Phillips και έχει σκηνοθετηθεί από τον Jamie Bailey.

Πηγή: skai.gr

