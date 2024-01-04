Τέσσερις πρεμιέρες κάνουν ποδαρικό στο 2024, καθώς η επιτυχία αρκετών ταινιών των προηγούμενων εβδομάδων δεν αφήνουν και πολλά περιθώρια σε νέες αναζητήσεις.

Ξεχωρίζουν το εφηβικό θρίλερ φαντασίας «Λίμνη Φάλκον» και το -πραγματικά χειροποίητο- ενήλικο animation «Οι Χωρικοί» από την Πολωνία.

Επίσης, στο πρόγραμμα μπαίνουν η πρώτη ταινία τρόμου της χρονιάς, «Στοιχειωμένα Νερά» και η επιστροφή των ντίτζιμον με το γνώριμο animation, ιαπωνικής προέλευσης, «Digimon Adventure 02: The Beginning».

Λίμνη Φάλκον

(Falcon Lake) Δραματικό θρίλερ φαντασίας, καναδικής παραγωγής του 2022, σε σκηνοθεσία Σαρλότ Λεμπόν, με τους Σάρα Μονπετίτ, Ζοζέφ Ένγκελ, Μόνια Τσόκρι, Ελεονόρ Λουαζέλ, Άντονι Τεριέν κά.

Πολλά υποσχόμενο σκηνοθετικό ντεμπούτο της Γαλλοκαναδής Σαρλότ Λεμπόν, πρώην μοντέλου και ηθοποιού - είχε παίξει και στο «Yves Saint Laurent». Ένα εφηβικό θρίλερ ενηλικίωσης με προσωπικό στιλ, ποιητική διάθεση και τρυφερή ματιά, που εστιάζει στις νεανικές ψυχές, τα πρώτα καρδιοχτύπια και τις απογοητεύσεις του έρωτα.

Αλλά και μια νοσταλγική υπενθύμιση για την εφηβική ηλικία, που με τα χρόνια ξεχάσαμε πως είναι η ανεμελιά, η άγνοια του κινδύνου, αλλά και του πρώτου έρωτα που μπορεί να μας έφτανε στα ουράνια ή και στην κόλαση. Και βεβαίως τα μεγάλα και άγρια κύματα σεξουαλικότητας, που κρύβουν την ανησυχία του αγνώστου, την ανασφάλεια της προσέγγισης, την τόλμη, τη χαρά του μοιράσματος αγνών συναισθημάτων, αλλά και τη μαγεία της φαντασίωσης.

Το σενάριο, που έγραψε η Λεμπόν, θέλει τον 14χρονο Μπαστιάν και την οικογένειά του να περνούν το καλοκαίρι στη Λίμνη Φάλκον, στο Κεμπέκ, στο σπίτι μιας στενής φίλης τους. Εκεί ο Μπαστιάν θα συναντήσει την τολμηρή και έξω καρδιά Κλοέ, που θα τον γοητέψει από την πρώτη στιγμή, παρότι εκείνη δείχνει να ενδιαφέρεται για τα μεγαλύτερα αγόρια που την πολιορκούν. Σιγά σιγά τα παιδιά θα έρθουν κοντά και ο Μπαστιάν θα καταφέρει να μπει στον κόσμο της, που περιστρέφεται γύρω από τη λίμνη Φάλκον, για την οποία το κορίτσι πιστεύει ότι κρύβει ένα φάντασμα. Ο Μπαστιάν, για να αποδείξει ότι μπορεί να μπει στην καρδιά της και να μεγαλώσει, θα αποδεχθεί να περάσει μια σειρά από δοκιμασίες, να νικήσει τους φόβους του για το νερό, αφού δεν ξέρει κολύμπι και κάποτε κόντεψε να πνιγεί.

Η Λεμπόν εκμεταλλευόμενη το ειδυλλιακό μυστηριώδες τοπίο της λίμνης Φάλκον, αλλά και την παρθένα και άγρια ομορφιά της, θα συνδυάσει δεξιοτεχνικά την εφηβική έξαψη, τη θερινή υγρασία των αισθημάτων με το μεταφυσικό, που ορισμένες φορές μοιάζει και τρομαχτικό.

Ένα από τα ατού της ταινίας, η φωτογραφία του Κριστόφ Μπραντλ, θα ενταχθεί στο αφηγηματικό πλαίσιο της Λεμπόν, καθώς αναδεικνύει τις αμφισημίες και την εσωτερικότητα των χαρακτήρων, αλλά και της λίμνης ως σύμβολο εισόδου στο άγνωστο, το όμορφο και το σκοτεινό, τη μετάβαση από την εφηβεία στην πρόωρη ενηλικίωση, στην γλυκιά και συνάμα άγρια περιπέτεια της ζωής, στο μελαγχολικό κάλεσμα ενός προορισμού που μοιάζει άγνωστος, αλλά έχει πάντα μία κατάληξη.

Η κάμερα ακολουθεί κυρίως τη ματιά του Μπαστιάν, που μεταφέρει και τη οπτική της σκηνοθέτιδας, το αίνιγμα της ζωής, αλλά και τα μυστήρια που κρύβει η λίμνη, η είσοδος στην ενήλικη ζωή. Η ταινία διαθέτει την απαιτούμενη ατμόσφαιρα, που παραπέμπει σε εφηβικά θρίλερ της δεκαετίας του '80, αλλά αρκετά διαφοροποιημένο, καθώς η Λεμπόν δείχνει ότι είναι αρκούντως στοχαστική και αποδεικνύει ότι κατέχει την ξεχωριστή ματιά μιας δημιουργού.

Συμπαθητικές ερμηνείες από το νεανικό ζευγαράκι, που δίνει ενέργεια και πάθος, σε μία ταινία που χάνει ορισμένες φορές την ισορροπία της, αλλά καταφέρνει να συγκινήσει και να κρατήσει το ενδιαφέρον της μέχρι τέλους, κάτι που αναγνωρίστηκε σε πολλά φεστιβάλ, καθώς και στις Κάννες όπου έκανε πρεμιέρα.

Με λίγα λόγια… Ο ντροπαλός 13χρονος Μπαστιάν και η οικογένεια του βρίσκονται στο σπίτι φίλου, στην ειδυλλιακή λίμνη του Κεμπέκ. Εκεί ο νεαρός θα γνωρίσει τη 16χρονη Κλοέ και μαζί της τους τοπικούς μύθους, που θέλουν ένα φάντασμα να στοιχειώνει την περιοχή. Τα δυο παιδιά θα έρθουν σύντομα πολύ κοντά, και η επαφή τους αυτή θα αλλάξει τη ζωή τους για πάντα.

Οι Χωρικοί

(The Peasants) Ρομαντικό δράμα εποχής κινουμένων σχεδίων, πολωνικής παραγωγής του 2023, σε σκηνοθεσία Χιου Βέλτσμαν και Ντορότα Κομπιέλα, με τους Ρόμπερτ Κούλαστζικ, Καμίλα Ουρτσέντοβσκα κά.

Όποιος θυμάται -μάλλον δύσκολα θα έχει ξεχάσει- την πρώτη ταινία του σκηνοθετικού ζεύγους, από την Πολωνία, «Loving Vincent», με το ανεπανάληπτο τεχνικό επίτευγμα των δεκάδων χιλιάδων ζωγραφισμένων στο χέρι εικόνων που αντικατέστησαν τα καρέ της κινηματογραφικής μηχανής, μπορούν με σιγουριά να εμπιστευτούν το νέο εγχείρημά τους και να απολαύσουν ένα δυνατό ερωτικό δράμα εποχής. Ένα φιλμ, που μετατρέπει χιλιάδες ελαιογραφίες σε κινούμενες εικόνες. Ένα υπερθέαμα, για το οποίο χρειάστηκαν ακόμη περισσότερες ελαιογραφίες, κοντά στις 80.000, για να αποδοθεί η γοητευτική ιστορία, ενός απαγορευμένου έρωτα σε δύσκολες εποχές, στις αρχές του 20ου αιώνα. Μιας ιστορίας βασισμένης στο ομώνυμο βιβλίο του Βλάντισλαβ Ρέιμοντ, για το οποίο βραβεύτηκε με το Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1924. Ένα μυθιστόρημα, γύρω από την πολωνική επαρχία στο μεταίχμιο του 19ου - 20ου αιώνα, που περιγράφει την ερωτική ιστορία μιας νέας κι ενός νέου, αλλά και των κατοίκων ενός χωριού, χωρισμένο χρονικά στις τέσσερις εποχές του χρόνου.

Το στόρι μας μεταφέρει σε ένα απομακρυσμένο χωριό της Πολωνικής υπαίθρου μια όμορφη νεαρή γυναίκα ερωτεύεται έναν πανέμορφο αγρότη, που όμως είναι παντρεμένος. Η κατάσταση θα επιδεινωθεί όταν η κοπέλα αναγκάζεται από την οικογένειά της να παντρευτεί τον πλούσιο και τρελό χήρο πατέρα τού μεγάλου έρωτά της.

Περισσότεροι από 100 ζωγράφοι έδωσαν ψυχή στα σκίτσα τους, αφού το γύρισμα ξεκίνησε με κανονικούς ηθοποιούς που έδωσαν τη θέση τους στις ζωγραφιές, ενώ η αισθητικά υπέροχη ταινία εμπνέεται από το κύμα των Πολωνών ζωγράφων που εμφανίστηκαν πριν τους ιμπρεσιονιστές, δίνοντας έμφαση στον ρεαλισμό. Άλλωστε, ένα από τα επιτεύγματα αυτού του ενήλικου animation είναι η ρεαλιστική απόδοσή του, καταφέρνοντας να κάνει τον θεατή να ξεχνά ότι βλέπει ζωγραφιές, να τον πείθει ότι παρακολουθεί ψυχωμένους χαρακτήρες, αληθινές καταστάσεις, ερωτικά πάθη.

Πέρα, όμως, από τα τεχνικά επιτεύγματα της ταινίας, υπάρχει και το συνολικό αποτέλεσμα, που μάλλον αυτή τη φορά είναι σχετικά άνισο, αφενός, με την προσέγγιση ενός ερωτικού δράματος ως σαπουνόπερα, αφαιρώντας μέρος από την αίγλη της παραγωγής και αφετέρου, από την αναγκαστική και ρυθμική επανάληψη εικόνων και τεχνοτροπιών που οδηγεί εν μέρει σε μια μονοτονία. Πόσο δε μάλλον όταν αυτή η επανάληψη έχει συμβεί και στην πρώτη ταινία - αλλά τότε ήταν κάτι ομολογουμένως πρωτόγνωρο για τον θεατή.

Εν κατακλείδι, η ταινία, που δεν χάνει τη μαγεία της και βεβαίως την αισθητική της αξία, βλέπεται με ευχαρίστηση, ενώ ειδικά οι «πρωτάρηδες» το πιθανότερο θα εντυπωσιαστούν και θα έχουν να λένε για την εμπειρία τους.

Με λίγα λόγια… Μια ιστορία απαγορευμένου ερωτικού πάθους σε μια μικρή αγροτική κοινότητα της Πολωνίας, στις αρχές του 20ού αιώνα, μέσα από την οποία ξεδιπλώνονται ο αρχέγονος δεσμός του ανθρώπου με τη φύση και την εναλλαγή των εποχών, οι χαμένες παραδόσεις ενός κόσμου που ξεμακραίνει στον ορίζοντα, οι υποδόριοι κοινωνικοί μετασχηματισμοί, η σχεδόν αλληγορική διαχρονικότητα που χαρακτηρίζει τις ταξικές και οικογενειακές συγκρούσεις.

Προβάλλονται ακόμη οι ταινίες:

Στοιχειωμένα Νερά

(Night Swim) Η πρώτη ταινία τρόμου της χρονιάς, αμερικάνικης παραγωγής του 2024, μας έρχεται από ένα προ δεκαετίας μικρού φιλμ 5 λεπτών του πρωτοεμφανιζόμενου Μπράις ΜακΓκουάιαρ, ο οποίος φιλοδοξεί να κάνει τη δική του επιτυχία στο δημοφιλές είδος. Ο Αμερικάνος σκηνοθέτης εκμεταλλεύεται το υδάτινο στοιχείο και επηρεασμένος από ταινίες όπως «Το Πνεύμα του Κακού», «Ο Τρόμος της Μαύρης Λίμνης», «Τα Σαγόνια του Καρχαρία» και «Άβυσσος», προσφέρει τις απαραίτητες ανατριχίλες και αποφεύγει ως ένα σημείο τα κλισέ και την προχειρότητα, μιας «αρπαχτής», όπως συνηθίζεται στο κινηματογραφικό horror τα τελευταία χρόνια.

Ένας πρώην αστέρας του μπέιζμπολ που έχει αποχωρήσει πρόωρα από το άθλημα εξαιτίας μιας εκφυλιστικής νόσου, μετακομίζει σε ένα καινούργιο σπίτι με τη σύζυγο και τα δυο παιδιά του, ελπίζοντας ότι μπορεί να επιστρέψει στους αγωνιστικούς χώρους κάνοντας φυσικοθεραπείες στο νερό. Μαζί του τα παιδιά του χαίρονται την πισίνα μέχρι που ένα μακάβριο μυστικό που κρύβει το σπίτι θα εξαπολύσει μια κακόβουλη δύναμη που θα βυθίσει όλη την οικογένεια στον τρόμο.

Η χαμηλού προϋπολογισμού ταινία έχει το ενδιαφέρον της ως ένα σημείο, αλλά και ορισμένες εντυπωσιακές σκηνές μέσα στο νερό, ενώ δεν είναι αδιάφορες οι ερμηνείες των Γουάιατ Ράσελ, Κέρι Κόντον, Αμελί Χέφερι και Κέβιν Γουόρεν.

Digimon Adventure 02: The Beginning

Παιδική ταινία κινουμένων σχεδίων, ιαπωνικής παραγωγής του 2023, από τον έμπειρο Τομοχίσα Ταγκούτσι. Η δεύτερη γενιά των Ντίτζιμον, επανέρχεται στη δράση, έπειτα από 22 χρόνια και ειδικότερα στην Ελλάδα, όταν αυτή είχε προβληθεί στην τηλεόραση. Κοινωνικοί προβληματισμοί σε παιδικό-εφηβικό πακέτο, με τα γνώριμα ιαπωνικής αισθητικής σκίτσα.

Το μυστικό πίσω από τα Εκλεκτά Παιδιά αποκαλύπτεται. Είναι το έτος 2012, δέκα χρόνια μετά τις περιπέτειες ανάμεσα στην Οντάιμπα και του Ψηφιακού Κόσμου. Αν και έχουν πάρει τους δρόμους τους, ο Ντέιβις και τα άλλα Εκλεκτά Παιδιά, καθώς και οι Ντίτζιμον σύντροφοί τους είναι ακόμα δεμένοι με τα ίδια άρρηκτα δεσμά. Μια μέρα, ένα γιγάντιο Ντιτζι-αβγό ξαφνικά εμφανίζεται στον ουρανό πάνω από τον Πύργο τού Τόκυου, στέλνοντας ένα μήνυμα στον κόσμο. Τα εκλεκτά παιδιά πρέπει να κινητοποιηθούν, αλλά αυτή τη φορά ως ενήλικες.

Η ταινία προβάλλεται μεταγλωττισμένη στα ελληνικά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

