Sharon Stone: Οι θαυμαστές της σκαρφάλωναν πάνω στο αυτοκίνητό της μετά το «Βασικό Ένστικτο» Ψυχαγωγία 08:10, 31.07.2023

Η Στόουν ισχυρίστηκε στα απομνημονεύματά της, «The Beauty of Living Twice», ότι την ξεγέλασαν με τη «σκηνή της ανάκρισης»...