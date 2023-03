Sharon Stone: Έχασε την επιμέλεια του γιου της μετά τον ρόλο της στην ταινία «Βασικό Ένστικτο»

Η Σάρον Στόουν, η οποία είναι μητέρα τριών παιδιών, αποκάλυψε ότι αυτό το γεγονός της ράγισε την καρδιά

Η Σάρον Στόουν μιλά για τον αντίκτυπο που είχε ο ρόλος της στην ταινία «Βασικό Ένστικτο» στη ζωή της ως μητέρα. Η 64χρονη ηθοποιός εμφανίστηκε αυτή την εβδομάδα στο επεισόδιο του podcast «Table for Two with Bruce Bozzi» και μίλησε για τις συνέπειες της ταινίας του 1992, μεταξύ των οποίων, και η απώλεια της επιμέλειας του γιου της.

«Έχασα την επιμέλεια του παιδιού μου», ανέφερε η ίδια. «Όταν ο δικαστής ρώτησε το παιδί μου, το μικρό μου αγοράκι: ‘’Ξέρεις ότι η μητέρα σου γυρίζει ταινίες σεξ;’’. Ήταν μια μορφή κακοποίησης από το σύστημα επειδή έκανα αυτή την ταινία.

Υπάρχουν άνθρωποι που βγαίνουν, σχεδόν, γυμνοί στην τηλεόραση και εγώ έχασα την επιμέλεια του παιδιού από μια σκήνη!».

Η Σάρον Στόουν, η οποία είναι μητέρα τριών παιδιών, είπε ότι αυτό το γεγονός της ράγισε την καρδιά. «Κατέληξα σε κλινική με προβλήματα στην καρδιά», αποκάλυψε η ηθοποιός. Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η ηθοποιός μιλάει για τις δυσκολίες της εργασίας της στην ταινία «Βασικό Ένστικτο».

«Ο σκηνοθέτης κατέληξε στο νοσοκομείο. Υπήρχε τεράστια πίεση σε εκείνο το πλατό. Τώρα οι άνθρωποι κυκλοφορούν δείχνοντας τα μόρια τους στο Netflix, αλλά για εκείνη την εποχή, ίσως, αυτές οι σκηνές να ήταν ‘’προχωρημένες’’, κάτι το καινούριο. Ήταν μια ταινία που είχε γυμνό, σεξ, ομοφυλοφιλία, όλα αυτά τα πράγματα που, στην εποχή μου, έσπαγαν τα ‘’ταμπού’’», πρόσθεσε η ίδια.

