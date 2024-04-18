Vanya: Η ριζοσπαστική one-man-show διασκευή του τσεχοφικού έργου σε μαγνητοσκοπημένη μετάδοση στο Μέγαρο

Η συγκλονιστική μονοπρόσωπη παράσταση «Vanya» προβάλλεται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών την Πέμπτη 18 Απριλίου στις 8:00 το βράδυ (με ελληνικούς υπότιτλους), μαγνητοσκοπημένη από το θέατρο The Duke of York’s του Λονδίνου. Στην καινούργια, ριζοσπαστική one-man-show διασκευή του Simon Stephens [Σάιμον Στήβενς] (Ποιος σκότωσε τον σκύλο τα μεσάνυχτα), ο Andrew Scott [Άντριου Σκοτ] (Fleabag) υποδύεται όλους τους ήρωες του «Θείου Βάνια» του Άντον Τσέχοφ, καθηλώνοντας κοινό και κριτικούς με το ρεσιτάλ ερμηνείας του. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Sam Yates.

Πέμπτη 18 Aπριλίου, στις 20:00

Εισιτήρια: 8€ (φοιτητές, νέοι έως 25 ετών, άνεργοι, ΑμεΑ, 65+, πολύτεκνοι), 15€. Προπώληση: megaron.gr

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη, Αθήνα. Τηλέφωνο: 210 7282000

Ο Chris Zantioti παρουσιάζει το ολόφρεσκο «Fighting the Average» στο Piraeus Club Academy

Στις 18 Απριλίου στο Piraeus Club Academy, ακούγοντας την πρώτη δημόσια live εκτέλεση του Fighting The Average θα είστε στην Ελλάδα αλλά… θα είναι σαν να μην είστε. Ο Chris Zantioti ενώνεται με το (all star) Hood του για να μετατρέψει την Πέμπτη μας στο καλύτερο Σαββατόβραδο έβερ. Το Fighting the Average είναι η πρώτη προσωπική κυκλοφορία του Chris Zantioti, εννέα συνθέσεις γεμάτες έμπνευση, ασύλληπτη εκτελεστική τεχνική και ουσία. Απλά, λιτά και απέριττα, τα τραγούδια του Fighting the Average αφηγούνται την πορεία του Ανθρώπου Δημιουργού από την Αρχή, στην Αμφιβολία και την Πτώση στο… Μη Τέλος, στην Συνέχεια, την Εξέλιξη και την Πρόοδο. Στην Αποδοχή.

Πέμπτη 18/4, 21:30

Εισιτήρια: 12€. Προπώληση: more.com

Piraeus Club Academy, Πειραιώς 105. Τηλ: 21 0345 8898

La Leona: Έκθεση του Mateo Andrea στην Γκαλερί Άλμα

Η Γκαλερί Alma παρουσιάζει, από τις 18 Απριλίου έως τις 18 Μαΐου 2024, την ατομική έκθεση του Mateo Andrea με τίτλο «La Leona», σε επιμέλεια της Μαρίας Αλμπάνη. Ο Mateo Andrea είναι ένας καλλιτέχνης του οποίου το έργο επικεντρώνεται σε προβλήματα που αφορούν τη φόρμα ενώ παράλληλα εξερευνά την ένταση μεταξύ της μορφής, της μνήμης και της οπτικής αντίληψης. Εξερευνά την ιδέα του να βλέπει κανείς τον κόσμο ως μια διάταξη παρουσιών στο χώρο.

Διάρκεια Έκθεσης: 18 Απριλίου – 18 Μαίου 2024 | Εγκαίνια: Πέμπτη 18/04, 19:00 – 22:00

Ωράριο: Τρίτη/Πέμπτη/Παρασκευή: 11:00 – 20:00. Τετάρτη/Σάββατο: 11:00 – 15:00

Γκαλερί Alma, Υψηλάντου 24, Κολωνάκι, Αθήνα. Τηλέφωνο: 211 4003160

