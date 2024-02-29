My Style Rocks στον ΣΚΑΪ: Νικήτρια η Casablanca – Εξοργίστηκε ο Κουδουνάρης

Μια μέρα μετά το Gala στο My Style Rocks στο Σκάι, και την οικειοθελή αποχώρηση της Αμίνας, δεν υπήρξε προσθήκη νέας παίκτριας.

Οι διαγωνιζόμενες κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν τη δοκιμασία του colour blocking και τα αποτελέσματα δεν ήταν τα αναμενόμενα. Παρόλα αυτά η Casablanca ήταν η νικήτρια της ημέρας με 12.7 και αφαίρεσε βαθμό από την Ανδριάννα.



Ο Στέλιος Κουδουνάρης είπε πως η Σιμόν είναι εκτός δοκιμασίας.

Η παίκτρια απάντησε πως έχει απογοητευτεί γιατί δεν έχει καθόλου κίνητρο.

Η Μπι ζήτησε εξηγήσεις από τη Ζέτα, καθώς στο προηγούμενο επεισόδιο είπε πως η Μπι, με τις Casablanca, Ηρώ και Ανδριάννα είναι κλίκα.



Η Νικολίνα ανέφερε πως είχε τη μεγαλύτερη εξέλιξη, αλλά δεν εκτιμήθηκε αυτή η προσπάθεια.

Ο Στέλιος Κουδουνάρης ανακάλυψε το αυτοκόλλητο στο παπούτσι της Casablanca.

Η Φωτεινή εξέφρασε την άποψη ότι η Ανδριάννα και η Ηρώ ανταλλάσσουν βαθμούς. Στη συνέχεια, υπήρξε κόντρα μεταξύ της Μπι και της Ζέτα για τη βαθμολογία.

Η Έβελυν Καζαντζόγλου είπε στην Ηρώ πως δεν χρειάζονταν τη σημερινή της εικόνα και η παίκτρια απάντησε πως βλέπει ότι άδικα αφιέρωσε χρόνο.

«Αυτό το look που έχεις φέρει σήμερα είναι απαράδεκτο», είπε ο Στέλιος Κουδουνάρης στην Ηρώ.

«Με τι συνειρμό έφτιαξες αυτή την εικόνα; Τι σχέση έχουν όλα αυτά τα πράγματα», αναρωτήθηκε ο Στέλιος Κουδουνάρης με την Ηρώ να απαντά πως θα τη βαθμολογήσει με 1. Η αντίδραση αυτή έκανε έξαλλο τον κριτή. «Εγώ δεν ήρθα εδώ για να βάζω 1» ανέφερε μεταξύ άλλων, ο Στέλιος Κουδουνάρης.



Δείτε την πασαρέλα των κριτών:

Δείτε την πασαρέλα των διαγωνιζομένων:





Πηγή: skai.gr

