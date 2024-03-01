Τα μαγικά βουνά, από τους Elephas tiliensis στο Θέατρο του Νέου Κόσμου

Οι Εlephas tiliensis (Δημήτρης Αγαρτζίδης και Δέσποινα Αναστάσογλου) παρουσιάζουν για πρώτη φορά στη σύγχρονη σκηνή το Θέατρο του Βουνού και το έργο του Γιώργου Κοτζιούλα, του ανθρώπου που ίδρυσε στην Ήπειρο τη Λαϊκή Σκηνή με ηθοποιούς τους ίδιους τους αντάρτες και τις αντάρτισσες της VIII μεραρχίας του ΕΛΑΣ. Από 1η Μαρτίου στη Κεντρική Σκηνή του Θεάτρου του Νέου Κόσμου. Τα «Μαγικά βουνά» μιλούν για την ιστορία του αντάρτικου θεάτρου κατά την περίοδο της Εθνικής Αντίστασης, στο οποίο «θήτευσαν» και πολλοί γνωστοί μετέπειτα ηθοποιοί, εστιάζοντας στη μαγική στιγμή που η ουτοπία πήρε σάρκα και οστά.

Παίζουν: Δημήτρης Αγαρτζίδης, Δέσποινα Αναστάσογλου, Μαρκέλλα Γιαννάτου, Άρης Λάσκος, Βίκυ Κατσίκα.Παραστάσεις: Κάθε Παρασκευή 21:00, Σάββατο 21:15 και Κυριακή 18:30.

Εισιτήρια: Γενική είσοδος 18€, Μειωμένο (Άνεργοι, Φοιτητές, ΑΜΕΑ, άνω των 65) 15€. Προπώληση: more.com

Θέατρο του Νέου Κόσμου – Κεντρική Σκηνή, Αντισθένους 7 και Θαρύπου, Αθήνα. Τηλ: 210 9212900. Ε: info@nkt.gr | https://nkt.gr

Τα παραδοξιακά: Λένα Πλάτωνος και Stergios T. στη Στέγη με ένα νέο μουσικό εγχείρημα

H Λένα Πλάτωνος και ο σταθερός συνεργάτης της, Stergios T. (Στέργιος Τσιρλιάγκος), θα παρουσιάσουν, στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση 1 και 2 Μαρτίου, παραδοσιακά τραγούδια με τη δική τους οπτική, η οποία στοχεύει στο μυστηριακό στοιχείο της μουσικής μας παράδοσης: από το τραγούδι των ομιχλωδών δασών, λιμνών και ποταμών της Μακεδονίας και της Θράκης έως τα μεταφυσικά μοιρολόγια της Μάνης και την αδυσώπητη κρητική φωνή. Πάνω από είκοσι τραγούδια από όλα τα μήκη της χώρας θα ακουστούν για πρώτη φορά με έναν τρόπο «παραδοξιακό». Στα «Παραδοξιακά» στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης θα βρίσκονται τέσσερις ερμηνευτές, τέσσερις σολίστ παραδοσιακών οργάνων και η Λένα Πλάτωνος με τον Stergio T., σε ένα ταξίδι αισθησιακό και συναισθηματικό, αγκαλιά με παραδοσιακούς ήχους και ακούσματα, αλλά και συνθεσάιζερ, ηλεκτρονικούς υπολογιστές και άλλα σύγχρονα μέσα.

Παρασκευή 1 και Σάββατο 2 Μαρτίου 2023 | Ώρα έναρξης:20:30.

Εισιτήρια: Κανονικό: 7, 22, 28 €. Μειωμένο, Φίλος, Παρέα 5-9 άτομα: 18, 22 €. Παρέα 10+ άτομα: 16, 20 €. Κάτοικος Γειτονιάς: 7 €*. Ανεργίας, ΑμεΑ: 5 €. Συνοδός ΑμεA: 10 €. Προπώληση: tickets.onassis.org

Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, Λεωφόρος Συγγρού 107, Αθήνα. Τηλ: +30 210 900 5 800 (ΔΕ-ΠΑ 10:30 – 18:30). Ε: infotickets@onassis.org | https://www.onassis.org/el/

Γιώργος Τόλης: Ζωγραφικές «Περιπλανήσεις της φαντασίας» στο Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα»

Την Παρασκευή 1η Μαρτίου 2024 (στις 6:30μ.μ.) στο Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα» του Δήμου Αθηναίων (Ηρακλειδών 66A & Θεσσαλονίκης, Θησείο – 1ος όροφος) εγκαινιάζεται η τρίτη ατομική έκθεση του Γιώργου Τόλη, με τίτλο «Περιπλανήσεις της φαντασίας». Όπως λέει ο ίδιος ο καλλιτέχνης: «Μινώταυροι και Σάτυροι, Κάρμεν και Αρχάγγελοι, Μήδεια και Αρλεκίνοι, Σύμπαν και Κβαντική συνθέτουν το εικαστικό περιβάλλον του έργου μου, όπου ξεχειλίζουν έντονα χρώματα, αμέτρητα σχήματα, πρόσωπα και γραμμές. Ζωγραφίζω εικόνες, μορφές, τα βιώματά μου, τις εμπειρίες των περιπλανήσεών μου σαν Οδυσσέας, αποζητώντας τον ψυχικό τόνο που απαιτεί η ψυχή μου και η φαντασία μου. Από μικρός πορεύομαι μοναχικά, είμαι αυτόφωτος. Μου αρέσει να αλητεύω σε παράξενα μονοπάτια της τέχνης, το αποτέλεσμα της οποίας καταθέτω ως πρόσφορο αγάπης στη ζωγραφική».

Διάρκεια έκθεσης: Από Παρασκευή 1 Μαρτίου έως Δευτέρα 11 Μαρτίου 2024.

Ωράριο: Τρίτη/Τετάρτη/Πέμπτη/Παρασκευή: 11:00 – 19:00. Σάββατο/Κυριακή: 10:00 – 15:00.

Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα» Δήμου Αθηναίων: Ηρακλειδών 66 και Θεσσαλονίκης – Θησείο. Τηλ: 210 3452150 | www.opanda.gr

