Σας έχουμε τα καλύτερα τραγούδια για το 2023 – Καλή ακρόαση…

Κάθε Δεκέμβριο, οι λίστες με τα καλύτερα τραγούδια έχουν την τιμητική τους. Φυσικά, κάθε κριτικός έχει τη δική του συλλογή αγαπημένων, ένα μοναδικό σύνολο προτιμήσεων που φέρνει στη συζήτηση.

Κάθε επιλογή για την παρακάτω λίστα είναι μια αληθινή διακεκριμένη στιγμή στον κατάλογο του καλλιτέχνη, μια επιλογή που ξεπερνά τα όρια μιας tracklist και αντέχει από μόνη της.

Αυτά είναι, λοιπόν, τα καλύτερα τραγούδια του 2023. Καλή ακρόαση…

«Agora Hills», Doja Cat

«Bruises Off the Peach», Ryan Beatty

«One That Got Away», MUNA

«Violet Chemistry», Miley Cyrus

«Psychedelic Switch», Carly Rae Jepsen

«Super Shy», NewJeans

«Boyhood», The Japanese House

«Black Friday», Tom Odell ​​​​​​​

«You're Gonna Go Far», Noah Kahan​​​​​​​

«What Was I Made For?», Billie Eilish ​​​​​​​​​​​​​​

«Boy's a Liar Pt. 2», PinkPantheress and Ice Spice ​​​​​​​

«Never Felt So Alone, Labrinth ​​​​​​​

«On My Mama», Victoria Monét ​​​​​​​

«Is It Over Now?», Taylor Swift​​​​​​​

«​​​​​​​Dawns», Zach Bryan featuring Maggie Rogers​​​​​​​

«Red Wine Supernova», Chappell Roan ​​​​​​​

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.