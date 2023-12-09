Μποέμ: Η εμβληματική σκηνοθεσία του Γκρέιαμ Βικ αναβιώνει στην Εθνική Λυρική Σκηνή

Η σπαρακτική «Μποέμ», τo διαχρονικό αριστούργημα του Τζάκομο Πουτσίνι, επιστρέφει επτά χρόνια μετά την τελευταία παρουσίασή της στην Εθνική Λυρική Σκηνή, στην εμβληματική σκηνοθεσία του Γκρέιαμ Βικ, ενός πραγματικού μποέμ της λυρικής τέχνης που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή. Η Μποέμ βασίζεται στη νουβέλα «Σκηνές απ’ την μποέμικη ζωή του Ανρύ Μυρζέρ» και πρωτοπαρουσιάστηκε το 1896 στο Βασιλικό Θέατρο του Τορίνου υπό τη διεύθυνση του Αρτούρο Τοσκανίνι. Η υπόθεση αφορά τον έρωτα ανάμεσα στον ποιητή Ροντόλφο και τη ράφτρα Μιμή με φόντο το παγωμένο χριστουγεννιάτικο Παρίσι, από τη στιγμή που συναντιούνται έως τον θάνατό της από φυματίωση. Ο Πουτσίνι με τη μουσική του περιγράφει, μεταφέροντας με τρόπο συγκλονιστικό στον θεατή, όλη την παλέτα των συναισθημάτων: την ανεμελιά, τη χαρά, τον μεγάλο έρωτα, την απόγνωση.

9, 12, 17, 27, 29, 31 Δεκεμβρίου 2023 & 2, 7 Ιανουαρίου 2024. Ώρα έναρξης: 19:30 (Κυριακή: 18:30)

10-70€

Εθνική Λυρική Σκηνή, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Λ. Συγγρού 364, Καλλιθέα

Johann Strauss Ensemble: Βιεννέζικα βαλς στη Xριστουγεννιάτικη Αθήνα

«Φοίβος Unplugged» στο Θέατρο Θησείον

Η νέα περίοδος του θεάτρου «Θησείον» βαφτίζεται μουσικά σε ένα live-κολυμπήθρα του Σιλωάμ που δημιουργεί ειδικά για την περίσταση ο Φοίβος Δεληβοριάς. Με καλεσμένο τον πολυοργανίστα Γιώργο Κατσάνο και συν-κολυμβήτρια τη Νεφέλη Φασούλη, πέφτουν στα βαθειά νερά της μουσικής, αυτοσχεδιάζουν και εύχονται με τον ήχο και το στίχο τους μακροημέρευση, ποίηση κι ελευθερία.

Κυριακή 10 Δεκεμβρίου στις 22:00

20€

Θέατρο Θησείον, Τουρναβίτου 7, Αθήνα

