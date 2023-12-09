Οι ταινίες που θα δούμε το Σαββατοκύριακο σε TV και πλατφόρμες

Χίτσκοκ στο COSMOTE CINEMA 1HD, 09/12 στις 21:00

Βιογραφική ταινία αμερικανικής και βρετανικής παραγωγής του 2012

Σκηνοθεσία: Σάσα Τζερβάσι , Ηθοποιοί: Άντονι Χόπκινς,Έλεν Μίρεν,Σκάρλετ Γιοχάνσον

Αποφασισμένος να γυρίσει το τολμηρό από κάθε άποψη «Ψυχώ», ο αναγνωρισμένος πλέον 60χρονος Άλφρεντ Χίτσκοκ ρισκάρει τη φήμη, την περιουσία και τη σχέση του με τη σύζυγό του, σε μια ταινία που κέρδισε υποψηφιότητα για Όσκαρ.

Οι Απίθανοι στο STAR, 09/10 στις 23:00

Παιδική ταινία κινουμένων σχεδίων αμερικανικής παραγωγής (2002)

Σκηνοθεσία: Μπραντ Μπερντ, Ακούγονται: Δημήτρης Σταρόβας, Σμαράγδας Καρύδη

Όταν η κοινή γνώμη στρέφεται εναντίων όλων των υπερηρώων, ο υπερήρωας κύριος Απίθανος, αναγκάζεται να αποσυρθεί από την ενεργό δράση και να ζήσει μια φυσιολογική ζωή, κρατώντας κρυφές για πάντα τις ξεχωριστές ικανότητές του. Μετά όμως από 15 χρόνια σιωπής, έχοντας αποκτήσει γυναίκα και τρία παιδιά, οι οποίοι είναι και εκείνοι υπερήρωες, αποφασίζει να αποδεχθεί την πρόταση για μια νέα μυστική αποστολή! Η αποστολή όμως δεν είναι τόσο αθώα όσο αρχικά φαίνεται και σύντομα η οικογένεια των Απίθανων θα μπλέξει σε μια απίστευτη περιπέτεια, γεμάτη απρόβλεπτα και ανατροπές!

Οι Αναλώσιμοι 3 στο COSMOTE CINEMA 1HD, 10/12 στις 21:00

Ταινία δράσης αμερικανικής και γαλλικής παραγωγής του 2014

Σκηνοθεσία: Πάτρικ Χιουζ , Ηθοποιοί: Σιλβέστερ Σταλόνε,Τζέισον Στέιθαμ,Αντόνιο Μπαντέρας

Ένας αδίστακτος έμπορος όπλων και παλιός γνώριμος του Μπάρνεϊ Ρος βάζει στο στόχαστρο τους Αναλώσιμους, οι οποίοι, με την πολύτιμη βοήθεια μιας νέας φουρνιάς μισθοφόρων, θα κάνουν τα πάντα για να εξουδετερώσουν την απειλή!

