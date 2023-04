Σάλος με την «μαύρη» Κλεοπάτρα του Netflix (βίντεο)

Πληθώρα αντιδράσεων έχει ξεσηκώσει το νέο ντοκιμαντέρ του NETFLIX για την Κλεοπάτρα το οποίο θα ανέβει στην πλατφόρμα στις 10 Μαϊου.

Στο πόστερ και το τρέηλερ του ντοκιμαντέρ η θρυλική βασίλισσα της Αιγύπτου παρουσιάζεται ως έγχρωμη, κόντρα στην ιστορία και τις μέχρι τώρα απεικονίσεις στην Τέχνη.

Η Κλεοπάτρα ήταν ήταν αρχαία Ελληνίδα βασίλισσα και όχι Αιγύπτια όπως πολλοί νομίζουν.

Ήταν μέλος της δυναστείας των Πτολεμαίων, ελληνικής οικογένειας μακεδονικής καταγωγής, που κυβέρνησε την Αίγυπτο μετά τον θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου κατά την Ελληνιστική περίοδο.

Τα σχόλια που συνοδεύουν το επίσημο τρέηλερ στο youtube δεν είναι καθόλου κολακευτικά για την πλατφόρμα, καθώς οι χρήστες επισημαίνουν ότι το Netflix πρεπει να μάθει ιστορία.

H διαστρέβλωση της ιστορίας σχετικά με την καταγωγή και την εμφάνιση της Κλεοπάτρας προκάλεσε αντιδράσεις ακόμα και στην Αίγυπτο, με τους χρήστες των social media να... υπενθυμίζουν στην πλατφόρμα την πραγματικότητα.

Real Cleopatra VS the blαςκwashed version by Netflix 🤡🤡🤡#Egypt #egyptology #Cleopatra #afrocentrism pic.twitter.com/oF1FoVhHcE