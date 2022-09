Η Σακίρα «σπάει» τη σιωπή της για το χωρισμό της με τον Πικέ: «Είναι πραγματικά δύσκολο»

Λίγους μήνες μετά το πολύκροτο διαζύγιό της με τον Ζεράρ Πικέ, η Σακίρα «σπάει τη σιωπή» της και μιλάει για πρώτη φορά για όσα συμβαίνουν στην προσωπική της ζωή τους τελευταίους μήνες.

Μετά από 12 χρόνια και έχοντας αποκτήσει δύο παιδιά, το ζευγάρι αποφάσισε να τραβήξει χωριστούς δρόμους με την Κολομβιανή τραγουδίστρια να γίνεται εξώφυλλο στην αμερικανική έκδοση του περιοδικού Elle και να αποκαλύπτει στη συνέντευξή της ότι της «είναι πολύ δύσκολο» να μιλάει γι΄αυτό.

«Είναι πραγματικά δύσκολο να μιλήσουμε γι' αυτό το χωρισμό, καθώς αυτή είναι η πρώτη φορά που μιλάω γι΄αυτή την κατάσταση σε μια συνέντευξη» ανέφερε χαρακτηριστικά, όπως μεταδίδει η Daily Mail.

«Παρέμεινα ψύχραιμη και προσπάθησα να τα επεξεργαστώ όλα. Και ναι, είναι δύσκολο να μιλήσουμε για αυτό, ειδικά επειδή το περνάω ακόμα, και επειδή είμαι στη δημοσιότητα και επειδή ο χωρισμός μας δεν μοιάζει με έναν κανονικό χωρισμό. Και έτσι ήταν δύσκολο όχι μόνο για μένα, αλλά και για τα παιδιά μου. Απίστευτα δύσκολο» πρόσθεσε η λατίνα τραγουδίστρια.

.@Shakira is making new music, healing, and having her say in ELLE’s October digital issue. https://t.co/GMshhbnA33 pic.twitter.com/jXbkzvDNVJ