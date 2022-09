Νέες θλιβερές εικόνες από τη Madonna στο καινούριο της βιντεοκλίπ

Ένα remix της επιτυχίας της Hung Up (2005) – σε συνεργασία με την νεαρή Δομινικανή ράπερ Tokischa – κυκλοφόρησε τον περασμένο Ιούνιο η Madonna.

Από μουσικής πλευράς το κομμάτι Hung Up on Tokischa έγινε δεκτό με καλές κριτικές. Ομως μολις χθες κυκλοφόρησε το videoclip του τραγουδιού και η 64χρονη πλέον βασίλισσα της ποπ για ακόμα μία φορά έγινε στόχος σχολίων για την εικόνα της και το τι «πουλάει».

Στο στόρι της υπόθεσης, η Madonna και η Tokischa καπνίζουν μπροστά σε αγάλματα της Παρθένου και του θείου βρέθους, φυσούν προκλητικά καπνό η μία στο στόμα της άλλης και μοιράζονται «θερμές» στιγμές - με χορογραφία που παραπέμπει σε ερωτικές περιπτύξεις.

Οι φαν της «βασίλισσας» την αποθέωσαν αλλά οι... αμερόληπτοι και αντικειμενικοί χρήστες των social media απογοητεύτηκαν από την υπερπροσπάθεια της Madonna να νεανίσει και να φανεί συνομίλικη της Tokischa, χαρακτηρίζοντας - όχι άδικα - το αποτέλεσμα θλιβερό και τρομακτικό.

Madonna - Hung Up on Tokischa video - Madonna looks like she is in some horror film - song is fine pic.twitter.com/ZNK0IcFEF4