Kristi Yamaguchi: Η Ολυμπιονίκης έγινε κούκλα Barbie

Όπως πολλά μικρά κορίτσια, η νεαρή Kristi Yamaguchi λάτρευε να παίζει με τη Barbie. Με ένα πρόγραμμα γεμάτο με προπονήσεις πατινάζ, οι κούκλες Barbie έγιναν οι καλύτερες φίλες της. Ωστόσο, δεν μπορούσε ποτέ να φανταστεί ότι θα έφτανε η στιγμή που θα γινόταν και η ίδια Barbie.

«Είναι τεράστια η τιμή και νιώθω μεγάλη περηφάνια, γνωρίζοντας ότι ακολουθώ τα βήματα σπουδαίων γυναικών -που θαυμάζω- όπως της

Anna May Wong, της Maya Angelou και της Rosa Parks», δήλωσε η Yamaguchi στο Associated Press.

Η Kristi Yamaguchi, η οποία έγινε η πρώτη Ασιάτισσα Αμερικανίδα που κέρδισε χρυσό μετάλλιο στο ατομικό καλλιτεχνικό πατινάζ, στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 1992, απαθανατίστηκε ως κούκλα για τη σειρά «Inspiring Women Series» της Barbie, όπως ανακοίνωσε η Mattel.

Η Mattel αντέγραψε όλα όσα φορούσε η 20χρονη τότε Ολυμπιονίκης στη Γαλλία: τη λαμπερή στολή που σχεδίασε η Lauren Sheehan, τη χρυσή κορδέλα στα μαλλιά, ακόμη και μια ασπροκόκκινη ανθοδέσμη όπως αυτή που κρατούσε η Yamaguchi στην κορυφή του βάθρου.

Η Yamaguchi δήλωσε ότι τόσο η ίδια όσο και η Sheehan είναι «τόσο ενθουσιασμένες». Είναι επίσης ευχαριστημένη με την όψη της κούκλας.

«Μου μοιάζει σίγουρα. Ξέρετε, τα μάτια και το σχήμα του προσώπου. Και μετά, φυσικά, τα μαλλιά, σίγουρα. Θέλω να πω, έχει τις αφέλειες που είναι της δεκαετίας του '90», είπε η Yamaguchi, γελώντας.



