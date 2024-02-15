O υποψήφιος για Όσκαρ, Μάικλ Κίτον, επιστρέφει με διπλό ρόλο στο θρίλερ δράσης «Knox Goes Away». Υποδύεται τον John Knox, έναν εκτελεστή που αναζητά την εξιλέωση πριν η πρόσφατα διαγνωσθείσα άνοια τον καταβάλει ενώ για δεύτερη φορά κάθεται στην καρέκλα του σκηνοθέτη.

Μαζί του πρωταγωνιστούν οι Αλ Πατσίνο, Τζέιμς Μάρσντεν και Μάρσα Γκέι Χάρντεν, σε σενάριο του Γκρέγκορι Πουαριέ.

Σύμφωνα με τη σύνοψη, «με τη βοήθεια ενός πιστού φίλου (Πατσίνο) με το δικό του σκοτεινό παρελθόν, ο Knox τρέχει ενάντια στην αστυνομία καθώς το μυαλό του αποδυναμώνεται, για να σώσει τον αποξενωμένο γιό του (Μάρσντεν) από ένα λάθος και να αποσυρθεί πριν να είναι αργά».

Οπως αναφέρει το «Deadline», η πρώτη σκηνοθετική απόπειρα του Κίτον ήταν το 2008 στην ταινία «The Merry Gentleman» στην οποία, επίσης, πρωταγωνιστούσε δίπλα στους Κέλι Μακντόναλντ και Μπόμπι Καναβάλε.

Το «Knox Goes Away» αναμένεται στις αμερικανικές αίθουσες στις 15 Μαρτίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.