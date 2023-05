Robert De Niro: Πρωταγωνιστεί στη νέα σειρά θρίλερ «Zero Day»

Το Netflix ανακοίνωσε μια νέα σειρά θρίλερ συνωμοσίας με τίτλο «Zero Day», η οποία διαθέτει ένα εντυπωσιακό καστ που περιλαμβάνει τους Robert De Niro, Lizzy Caplan, Jesse Plemons, Joan Allen και Connie Britton. Η σειρά δημιουργήθηκε και αποτελεί παραγωγή του Eric Newman στο πλαίσιο της συμφωνίας του Grand Electric Productions με το Netflix και του Noah Oppenheim.

Η πλοκή επικεντρώνεται γύρω από μια παγκόσμια κυβερνοεπίθεση και την αναζήτηση της αλήθειας μέσα σε έναν κόσμο σε κρίση. Ο Robert De Niro υποδύεται τον George Mullen, έναν πρώην Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος καλείται να βγει από τη σύνταξη για να ηγηθεί μιας επιτροπής που είναι υπεύθυνη για τη διερεύνηση της κυβερνοεπίθεσης.

