H Amanda Seyfried στηρίζει τους απεργούς σεναριογράφους του Χόλιγουντ

Οι ηθοποιοί που εκφράζουν, επίσης, την αλληλεγγύη τους στους σεναριογράφους είναι οι Ελίζαμπεθ Όλσεν και Μπράιαν Τίρι Χένρι

Εκπρόσωποι της κινηματογραφικής και τηλεοπτικής βιομηχανίας εκφράζουν την υποστήριξή τους στην απεργία του Σωματείου Σεναριογράφων Αμερικής (Writers Guild of America), που ξεκίνησε επίσημα την Τρίτη. Σημαντικοί δημιουργοί που τάχθηκαν υπέρ της κινητοποίησης είναι οι σεναριογράφοι του «Spider-Man: Across the Spider-Verse» Φιλ Λορντ και Κρις Μίλερ, ο σεναριογράφος και σκηνοθέτης του «Dopesick», Ντάνι Στρονγκ.

Οι ηθοποιοί που εκφράζουν, επίσης, την αλληλεγγύη τους στους σεναριογράφους του Χόλιγουντ είναι οι Ελίζαμπεθ Όλσεν, Αμάντα Σάιφρεντ και Μπράιαν Τίρι Χένρι.

Την Τρίτη, τα μέλη της WGA συμμετείχαν σε πικετοφορίες και συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας έξω από το Peacock NewFronts στην Πέμπτη Λεωφόρο στη Νέα Υόρκη και τα στούντιο των Fox, Sony Pictures Entertainment, Amazon, Apple, Netflix, Paramount Global, NBCUniversal και Warner Bros στο Λος Άντζελες.



Το WGA προχώρησε σε απεργία μετά την αποτυχία των διαπραγματεύσεων με τα στελέχη των κινηματογραφικών και τηλεοπτικών στούντιο, στους οποίους έθεσαν τα αιτήματά τους.



«Το Σωματείο είναι λογικό και δίκαιο. Οι νέοι σεναριογράφοι είναι πολύ ευάλωτοι. Οι αμοιβές μειώνονται καθώς οι επιχειρήσεις αναπτύσσονται. Οι αριθμοί το αποδεικνύουν. Πρέπει να υπάρξει μια δίκαιη συμφωνία. Όσο πιο γρήγορα τα στούντιο ασχοληθούν σοβαρά με το να καταλήξουν σε μία συμφωνία τόσο το καλύτερο για όλους μας» ανέφεραν οι Φιλ Λορντ και Κρις Μίλερ.



«Πρέπει να ξανασκεφτούμε δομικά πώς οι άνθρωποι όλων των επιπέδων μπορούν να συνεχίσουν να ζουν τώρα που έχουμε αυτές τις υπηρεσίες streaming. Οι ηθοποιοί πληρώνονται για μια μέρα» ανέφερε η Ελίζαμπεθ Όλσεν σημειώνοντας ότι οι ταινίες ή οι σειρές πηγαίνουν σε μια υπηρεσία streaming και οι συντελεστές δεν λαμβάνουν χρήματα μετά.



Εμπιστεύομαι την ηγεσία και τα μέλη της επιτροπής, που συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις δήλωσε ο σεναριογράφος Ντέιμον Λίντελοφ. Νομίζω ότι ο κλάδος έχει αλλάξει δραματικά. Και η συμφωνία μας πρέπει να αντικατοπτρίζει αυτή την αλλαγή. Και αυτό που ζητάμε δεν είναι παράλογο. Νομίζω ότι τα στούντιο γνωρίζουν πώς ό,τι δίνουν στο Σωματείο Σεναριογράφων, πρέπει να το δώσουν και στην Ένωση Αμερικανών Σκηνοθετών και στο Σωματείο Ηθοποιών. Η Ένωση Σκηνοθετών θα ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις της σύντομα και ελπίζω ότι θα στηρίξουν τη θέση μας. Και θα μάθουμε πολλά τις επόμενες εβδομάδες ανέφερε.



«Είναι απαραίτητη» είπε για την απεργία η Αμάντα Σάιφρεντ. «Δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το πρόβλημα. Όλα άλλαξαν με το streaming και όλοι πρέπει να αποζημιωθούν για τη δουλειά τους. Είναι πολύ εύκολο», τόνισε.



«Ολόκληρο το τοπίο έχει αλλάξει δραματικά λόγω του streaming. Αυτά τα θέματα είναι ζητήματα που θα έπρεπε να είχαμε αντιμετωπίσει πριν από τρία χρόνια, αλλά λόγω της πανδημίας, οι σεναριογράφοι συμφώνησαν ευγενικά να μην το κάνουν. Το streaming έχει καταλάβει μόνο μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς… Νομίζω ότι το Σωματείο είναι αποφασισμένο σε αυτό το ζήτημα. Το βλέπουν ως μια υπαρξιακή στιγμή στην ιστορία του εισοδήματος των σεναριογράφων», ανέφερε σε δήλωσή του στο Variety o Ντάνι Στρονγκ, σεναριογράφος, σκηνοθέτης και παραγωγός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.