Rings of Power: Το πρώτο trailer της σειράς του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών

Η σειρά κάνει πρεμιέρα στις 2 Σεπτεμβρίου στο Prime Video και αυτή είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε και διαλόγους, αλλά και το μέγεθος της τεράστιας παραγωγής

Επιτέλους έχουμε στα χέρια μας ένα μεγάλο teaser για το Rings of Power. Η σειρά του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών που θα μας μεταφέρει στη 2η εποχή της Μέσης-Γης κάνει πρεμιέρα στις 2 Σεπτεμβρίου στο Prime Video και αυτή είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε και διαλόγους, αλλά και το μέγεθος της τεράστιας παραγωγής.

Όλα τα πλάσματα του κόσμου που έπαλε ο Τόλκιν περνούν μπροστά από τις οθόνες μας, με το βάρος να πέφτει στην Γκαλάντριελ που επιμένει ότι το κακό είναι πολύ κοντά. Και όπου «κακό» βάζουμε τον Σάουρον.

Υπάρχει μάλιστα ένα εντυπωσιακό πλάνο καταστροφής που περιμένουμε πώς και πως να δούμε στην πλήρη του μορφή αφού μοιάζει συγκλονιστικό.



Η επίσημη σύνοψη του Rings of Power:

H σειρά φέρνει για πρώτη φορά στην οθόνη τους ηρωικούς θρύλους της μυθικής 2ης εποχής της Μέσης-Γης. Τοποθετείται χρονικά χιλιάδες χρόνια πριν τα βιβλία του J.R.R. Tolkien, Hobbit και The Lord of the Rings και θα μεταφέρει τους θεατές πίσω σε μία εποχή που μεγάλες δυνάμεις σφυρηλατήθηκαν, βασίλεια απέκτησαν δύναμη και κατέρρευσαν, απρόσμενοι ήρωες πέρασαν δοκιμασίες, η ελπίδα κρεμόταν από μία κλωστή και ο μεγαλύτερος κακός που δημιούργησε η πένα του Tolkien απείλησε να καλύψει ολόκληρο τον κόσμο με σκοτάδι.



Ξεκινώντας από μία εποχή ειρήνης, η σειρά ακολουθεί μία ομάδα χαρακτήρων, γνωστών αλλά και νέων, ενώ αντιμετωπίζουν την επιστροφή του κακού στη Μέση-Γη. Από τα πιο σκοτεινά βάθη των Βουνών της Ομίχλης, μέχρι τα μεγαλειώδη δάση στην πρωτεύουσα των ξωτικών, το Lindon, μέχρι το νησιώτικο βασίλειο του Νούμενορ που κόβει την ανάσα και τα πιο απομακρυσμένα μέρη του χάρτη, αυτοί οι χαρακτήρες θα φτιάξουν τις ιστορίες που ζουν πολύ μετά από αυτούς.

Δείτε την ροή ειδήσεων και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.