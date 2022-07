Πώς αντιδρούν οι διάσημοι στο άκουσμα της υποψηφιότητάς τους για τα Βραβεία Emmy 2022

«Θεέ μου, είναι η δουλειά των ονείρων μου! Βρίσκομαι κοντά με τόσο ταλαντούχους ανθρώπους και έχουμε μια πραγματικά οικογενειακή σχέση», δήλωσε, μεταξύ άλλων, ο Νίκολας Μπράουν της σειράς «Succession»

Ο Νίκολας Μπράουν της δραματικής σειράς «Succession» περπατούσε στον δρόμο γύρω από το Σόχο του Μανχάταν, χωρίς να μπορεί να σταματήσει, νιώθοντας «λίγο μανιακός». Ο δημιουργός του «Squid Game», Χουάνγκ Ντονγκ-χιουκ βρισκόταν σε ένα νησί για να γράψει το δεύτερο κύκλο και εκείνη τη στιγμή έκανε ένα διάλειμμα πίνοντας λίγη σαμπάνια. Η Τζέιν Λιντς ετοιμαζόταν να φάει σούσι ενώ η Κόνι Μπρίτον πήγαινε να βάψει τα μαλλιά της. Αυτές ήταν μερικές στιγμές και αντιδράσεις από τους υποψήφιους ηθοποιούς για τα βραβεία Emmy, σύμφωνα με το AP.

Νίκολας Μπράουν

«Θεέ μου, είναι η δουλειά των ονείρων μου! Βρίσκομαι κοντά με τόσο ταλαντούχους ανθρώπους και έχουμε μια πραγματικά οικογενειακή σχέση», δήλωσε, μεταξύ άλλων, ο Νίκολας Μπράουν της σειράς «Succession», με τις περισσότερες υποψηφιότητες Emmys - συνολικά 25.

Χουάνγκ Ντονγκ-χιουκ

«Έχω ήδη πιει ένα μπουκάλι σαμπάνια ... Βρίσκομαι σε μια εξαντλητική διαδικασία συγγραφής της 2ης σεζόν. Αυτές οι υποψηφιότητες μου αυξάνουν την πίεση, αλλά όσο αυξάνεται η πίεση, θα έλεγα ότι αυξάνεται και το κίνητρό μου, γιατί θέλω να ανταποκριθώ στις προσδοκίες τους» τόνισε ο δημιουργός του «Squid Game», Χουάνγκ Ντονγκ-χιουκ (Hwang Dong-hyuk), ο οποίος βρίσκεται στο νησί Jeju της Νότιας Κορέας. Το «Squid Game» κέρδισε 14 υποψηφιότητες και είναι επισήμως η πρώτη ξενόγλωσση σειρά που εντάσσεται στην κατηγορία Καλύτερης Δραματικής Σειράς.

Χάνα Γουάντινγκχεμ

«Είμαστε μια ευτυχισμένη παρέα! Δεν υπάρχει κανείς, συμπεριλαμβανομένου και του Τζέισον (Σουντέικις -Jason (Sudeikis)), που να πιστεύει ότι είναι πιο σημαντικός από κάποιον άλλον... Αγαπάμε ο ένας τον άλλον, μέχρι θανάτου. Θα δυσκολευτώ να αφήσω αυτή την ομάδα» είπε η Χάνα Γουάντινγκχεμ. Σημειωτέον, το «Ted Lasso» έχει 20 υποψηφιότητες.

Σίντνεϊ Σουίνι

«Η οικογένειά μου θυσίασε πολλά για να κυνηγήσω τα όνειρά μου. Πάντα υπάρχει ο φόβος στο πίσω μέρος του μυαλού μου: «Μήπως θυσίασαν και έδωσαν πάρα πολλά; Θα καταφέρω ποτέ να πραγματοποιήσω αυτό το όνειρο;». Νιώθω ότι με αυτή την υποψηφιότητα όλα άξιζαν τον κόπο», δήλωσε η Σίντνεϊ Σουίνι, υποψήφια για την κατηγορία καλύτερης γυναικείας ερμηνείας σε δραματική σειρά για το «Euphoria».

Μπομπ Όντενκερκ

«Πάντα θέλεις να προσπαθείς να κάνεις το σωστό για αυτή τη σειρά. Συνεχίζουμε να εκπληρώνουμε την ελπίδα που έχει ο κόσμος για εμάς να διατηρήσουμε αυτό το άριστο επίπεδο» είπε ο Μπομπ Όντενκερκ, υποψήφιος για την δραματική σειρά «Better Call Saul».

Brett Goldstein

«Θεέ μου, αυτό είναι εντελώς τρελό! Το να συμβεί μια φορά είναι μαγικό, αλλά δύο είναι θαύμα... Δεν ξέρω τι να πω, έγραψε ο Μπρετ Γκολντστάιν, πρωταγωνιστής της σειράς «Ted Lasso», μετά την υποψηφιότητά του για δεύτερη συνεχή χρονιά.

Τζέιν Λιντς

«Είναι μεγάλη χαρά να δουλεύω με τον Στιβ (Μάρτιν). Είμαστε σαν δίδυμοι... Είναι τρελό. Σίγουρα δεν περίμενα αυτή την υποψηφιότητα, δήλωσε η ηθοποιός και υποψήφια.

Μάρθα Κέλι

«Η πολύ γλυκιά αυτή υποψηφιότητα με κάνει να νιώθω ότι τουλάχιστον θα μπορούσα να φύγω με θετικό πρόσημο, αν δεν βρω ποτέ δουλειά ηθοποιού. Δεν φεύγω από τη δουλειά με τον κόσμο να λέει “Σε μισούμε”», είπε η υποψήφια ηθοποιός Μάρθα Κέλι (Euphoria).

Lizzo

«Η Νικόλ Κίντμαν θα είναι εκεί. Τι θα κάνω όταν θα την συναντήσω; Δεν ξέρω. Σας παρακαλώ αφήστε ένα σχόλιο (με) το τι πρέπει να κάνω όταν την συναντήσω γιατί αυτό σημαίνουν τα Emmys για μένα ... Έχω πάθει σοκ» έγραψε στο Instagram η ταλαντούχα και υποψήφια Lizzo, οικοδέσποινα του «Lizzo's Watch Out for the Big Grrrls».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Δείτε την ροή ειδήσεων και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.