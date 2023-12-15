Release Athens: Οι Offspring ξανά στην Αθήνα μετά από 15 χρόνια

To Release Athens 2024 υποδέχεται τους The Offspring, την Κυριακή 9 Ιουνίου, στην Πλατεία Νερού. Μία από τις πιο επιτυχημένες punk rock μπάντες όλων των εποχών, με απήχηση σε ολόκληρο το φάσμα των φίλων της rock’n’roll μουσικής, επιστρέφουν μετά από 15 χρόνια στην Αθήνα για την πιο δυναμική βραδιά του φετινού καλοκαιριού.

Περισσότερα ονόματα θα ανακοινωθούν σύντομα.

Οι Offspring επιστρέφουν στην Ελλάδα

Οι The Offspring δημιουργήθηκαν το 1984 στην Καλιφόρνια και αποτέλεσαν ένα από τα συγκροτήματα που αναζωογόνησαν το ενδιαφέρον του κοινού για το punk στα 90s. Κύριος λόγος η κυκλοφορία του αξεπέραστου «Smash» (1994) στην Epitaph Records, το οποίο έχει πλέον ξεπεράσει τις 11 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως, αποτελώντας μέχρι σήμερα το εμπορικότερο album ανεξάρτητης εταιρείας στην ιστορία της μουσικής, ενώ τα singles «Come Out And Play», «Self Esteem» και «Gotta Get Away» εξελίχθηκαν σε διαχρονικούς ύμνους μιας ολόκληρης γενιάς και σφράγισαν τη θέση της μπάντας στην κορυφή του μουσικού στερεώματος.

Ακολούθησαν εμβληματικά άλμπουμ, όπως τα «Ixnay on the Hombre» (1997), «Americana» (1998) και «Conspiracy of One» (2000), θρυλικά τραγούδια όπως τα «Gone Away», «Kids Aren’t Alright», «You’re Gonna Go Far Kid», «Pretty Fly (For A White Guy)», «Why Don’t You Get A Job» και εκατοντάδες ζωντανές εμφανίσεις σε ολόκληρο τον κόσμο.

Οι Dexter Holland, Noodle, Todd Morse, Jonah Nimoy και Brandon Pertzborn, μετά την κυκλοφορία του δέκατου δίσκους τους, “Let The Bad Times Roll” (2021), πραγματοποίησαν μια τεράστια περιοδεία με εμφανίσεις στην Αυστραλία, τις Η.Π.Α, τον Καναδά και την Ευρώπη, μπροστά σε χιλιάδες κόσμο που αποθέωσε μια από τις πιο ξεχωριστές μπάντες των τελευταίων δεκαετιών.

Το 2024, οι The Offspring γιορτάζουν τα 30 χρόνια από την κυκλοφορία του “Smash” και θα ανέβουν στη σκηνή της Πλατείας Νερού για μια εμφάνιση που προβλέπεται να είναι από τις πιο εκρηκτικές του Release Athens 2024.

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.