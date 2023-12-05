Release Athens 2024: Οι Thievery Corporation και Black Pumas στην Πλατεία Νερού

Το Release Athens 2024 υποδέχεται τους Thievery Corporation και τους Black Pumas, την Τρίτη 9 Ιουλίου, στην Πλατεία Νερού, σε μία ημέρα αφιερωμένη στους ήχους της downtempo / dub / electronica και της soul.

Γνωστοί και αγαπημένοι του ελληνικού κοινού οι πρώτοι, για πρώτη φορά στην Ελλάδα οι δεύτεροι, σε μία από τις ελάχιστες εμφανίσεις που θα πραγματοποιήσουν το καλοκαίρι στην Ευρώπη, υπόσχονται να μας χαρίσουν ένα από τα πιο σημαντικά και χορευτικά shows της ερχόμενης χρονιάς.

Περισσότερα ονόματα θα ανακοινωθούν σύντομα.

Οι Thievery Corporation επιστρέφουν στην Ελλάδα

Οι Thievery Corporation, το πρωτοποριακό ντουέτο από τη Washington, είναι μια από τις σταθερές αξίες της ηλεκτρονικής μουσικής, εδώ και χρόνια, με μια ανεξάντλητη δεξαμενή επιρροών που ξεκινά από τις παραδόσεις της dub/reggae και φτάνει έως τη jazz και τη bossanova των 60s. Ιδρύθηκαν το 1995, από τον Rob Garza και τον Eric Hilton, και στις δεκαετίες που ακολούθησαν όχι μόνο εξελίχθηκαν σε ένα από τα πιο επιτυχημένα ονόματα του είδους, αλλά καθόρισαν την downtempo/trip hop σκηνή με τις καινοτόμες παραγωγές και τα εξαιρετικά τραγούδια τους.

