Χιλιάδες καλλιτέχνες υπέγραψαν επιστολή συλλογικότητας που αυτοαποκαλείται «Μουσικοί για την Παλαιστίνη» ζητώντας κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

Στους υπογράφοντες την έκκληση περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα συγκροτήματα Pulp, Fontaines D.C., Mogwai, οι μουσικοί Μπράιαν Ίνο, Τομ Μορέλο, οι ράπερ Kid Cudi, Mykki Blanco και οι τραγουδίστριες Kali Uchis και Kehlani.

Pulp, Bikini Kill, Kid Cudi, Kali Uchis, Zack de la Rocha, Lucy Dacus, Brian Eno, Sleater-Kinney, Arooj Aftab, Blonde Redhead, Kehlani, Denzel Curry, Fontaines D.C., Pink Siifu, Mica Levi, and L’Rain. Thousands of musicians call for a cease-fire. https://t.co/tJk7pgo8I5 — Pitchfork (@pitchfork) November 22, 2023

«Σήμερα, απαιτούμε άμεση κατάπαυση του πυρός και ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα και τέλος της πολιορκίας» αναφέρεται στην επιστολή. «Την επόμενη μέρα, το όραμά μας για ένα δίκαιο και ειρηνικό μέλλον για όλους πρέπει να είναι το πιο επείγον καθήκον μας. Προτρέπουμε όλους όσοι μοιράζονται αυτό το όραμα να ενωθούν μαζί μας».

Η επιστολή είναι η πιο πρόσφατη έκκληση για κατάπαυση του πυρός από μουσικούς καλλιτέχνες. Προηγουμένως ανοιχτή επιστολή υπέγραψαν οι Dua Lipa, Michael Stipe, Caroline Polachek, Run the Jewels και πολλοί άλλοι.

Ο Redveil ζήτησε κατάπαυση του πυρός κατά την εμφάνισή του στο Φεστιβάλ του Tyler the Creator, Camp Flog Gnaw Carnival, ενώ ονόματα παιδιών που σκοτώθηκαν στη Γάζα προβάλλονταν στη γιγαντιαία οθόνη πίσω του.

«Υποστηρίζουμε τη ζωή, την αγάπη, τη δικαιοσύνη και την ειρήνη. Θρηνούμε με όλους στην Παλαιστίνη/Ισραήλ που έχασαν αγαπημένα πρόσωπα. Μοιραζόμαστε τη θλίψη και τον πόνο τους» επισημαίνεται στην επιστολή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.